Близькі не будуть у захваті: які подарунки не варто привозити з подорожі

На жаль, не всі подарунки є однаково корисними для нових власників. Навіть, якщо ви вважаєте буцім-то обраний сувенір чудово передає колорит та культуру регіону, краще не поспішати із покупкою. Спершу ознайомтеся зі списком речей, які не рекомендують привозити із подорожі.

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Націонал ьний од яг

Національний одяг – не практичний подарунок / Фото Unsplash

На перший погляд, ідея з національним вбранням є цікавою. Але вдумайтеся, як часто цей подарунок буде використовуватися у вашій рідній країні.

Національний одяг з усіма атрибутами, швидше за все, влетить у солідну суму, при цьому ваші рідні навряд чи одягнуть його кудись окрім фотосесії чи костюмованої вечірки. Решту часу подарунок просто лежатиме на полиці.

Чим замінити

Зверніть увагу на лляні та хлопкові вироби. Приміром, у спекотних країнах можна знайти мінімалістичний одяг із натуральних тканин, які забезпечують хороший теплообмін. Подорожуючи Європою, пошукайте італійські тканини, які вважаються найякіснішими у світі. А людина, якій ви їх подаруєте, зможе самостійно обрати, що з них пошити. Це буде значно практичніше за національний одяг.

Статуетки

Статуетки можуть не підійти у інтер'єр помешкання / Фото Unsplash

Даруючи близьким статуетки або інший специфічний декор, ви ризикуєте "не поцілити" у стиль інтер'єру. Річ в тім, що кожна оселя має свій неповторний стиль та наповнення, тому ваш подарунок може виявитися недоречним.

Чим замінити

Магніт на холодильник буде кращою альтернативою. Актуальність цього сувеніра залишається незмінною – просто, дешево і зі смаком.

Листівки, путівники чи журнали

Краще подаруйте естетичну книгу / Фото Unsplash

Звісно, якщо ваші близькі колекціонують листівки чи поліграфію – такий подарунок цілком вдалий. Однак більшість людей все ж вважає їх непрактичними. Зазвичай, з часом листівки та журнали втратять актуальність, стануть зайвим непотребом у домі та швидко перекочують якщо не у смітник, то на дальню поличку шафи.

Чим замінити

Якщо ви все ж схиляєтеся до інтелектуальних подарунків, підшукайте близьким фахове чи відоме видання у тій сфері, якою вони цікавляться.

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Декоративна косметика

Склад косметики може не підійти людині, якій адресується подарунок Фото Unsplash

Декоративна косметика, навіть дуже високої якості – річ досить індивідуальна та делікатна. Якщо ви не маєте конкретного "замовлення" на продукт відомого виробника, варто утриматися від такого подарунка. В кращому випадку ваші близькі просто не скористаються ним, в гіршому – косметика не підійде під тип шкіри та навіть спровокує алергічну реакцію.

Чим замінити

Ефірні олії, натуральне мило чи парфуми стануть гарною альтернативою та запам’ятаються надовго.

Коштовні подарунки

Дорогі подарунки ставлять знайомих у незручне становище / Фото Unsplash

Дарувати дорогі подарунки, привезені з подорожі, – не найкращий варіант, оскільки такий жест ставить ваших знайомих чи друзів у незручне становище.

Чим замінити

Їжа, солодощі, спеції, які стали візитівкою тої чи іншої країни стануть значно вдалішим подарунком. Потурбуйтеся про правильне транспортування та потіште близьких сиром, пляшкою вина чи ласощами. Повірте, це буде значно цінніше, аніж дорогі прикраси чи техніка.