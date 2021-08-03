Зараз корабель перебуває неподалік від муніципалітету Ізола-делле-Фемміне, на глибині 92 метрів. За допомогою підводного робота вдалося зробити перші знімки. Судячи з них, судно перевозило велику кількість глечиків з вином.

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У затонулому місці знайшли багато амфор, глеків, які використовувалися для транспортування вина та оливкової олії.



Глечики для вина, які виявили на затонулому кораблі / Фото Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Сицилійська влада назвала знахідку однією з найважливіших в археології за останні роки.

Тепер ми дізнаємося більше про життя на борту і взаєминах між прибережним населенням,

– розповіла наглядач морського регіону Сицилії та учасниця експедиції Валерія Лі Вігні.

Зазначається, що ці знахідки допоможуть більше дізнатися про торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї.

Біля Сицилії знайшли судно з амфорами для вина: дивіться відео



Як відомо, для дослідження затонулого судна вчені використовували океанографічне судно "Каліпсо", використовуючи дистанційно керований апарат, щоб сфотографувати його.

Відзначимо, раніше археологи в Єгипті знайшли затонулий корабель з куполом, який затонув понад 2 тисячі років.