Сейчас корабль находится недалеко от муниципалитета Изола-делле-Феммине, на глубине 92 метров. С помощью подводного робота удалось сделать первые снимки. Судя по ним, судно перевозило большое количество кувшинов с вином.

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В затонувшем месте нашли много амфор, кувшинов, которые использовались для транспортировки вина и оливкового масла.



Кувшины для вина, которые обнаружили на затонувшем корабле / Фото Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Сицилийские власти назвали находку одной из важнейших в археологии за последние годы.

Теперь мы узнаем больше о жизни на борту и взаимоотношениях между прибрежным населением,

– рассказала смотритель морского региона Сицилии и участница экспедиции Валерия Ли Вигни.

Отмечается, что эти находки помогут больше узнать о торговой деятельности Рима в Средиземноморье.

Возле Сицилии нашли судно с амфорами для вина: смотрите видео



Как известно, для исследования затонувшего судна ученые использовали океанографическое судно "Калипсо", используя дистанционно управляемый аппарат, чтобы сфотографировать его.

Отметим, ранее археологи в Египте нашли затонувший корабль с куполом, который затонул более 2 тысяч лет.