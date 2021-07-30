Судно виявили поблизу міста Тоніс-Гераклеон, яке існувало у 2 столітті до нашої ери. Причина його знищення досі достеменно не відома.

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Затонуле місто

Тоніс-Гераклеон був острівним мегаполісом, своєрідними воротами країни до Середземного моря. Підводні археологи віднайшли його залишки під час експедиції на початку 2000-х років. Її проводили за сприяння Європейський інститут підводної археології та Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.



Знахідки археологів / Фото The Sun

Затонулий корабель колись був довгим судном з великими вітрилами, побудованими для проходження по воді на високій швидкості. Спеціалісти вважають, що знахідки швидких галер цього періоду залишаються надзвичайно рідкісними. Команда вважає, що військове судно був пришвартоване до каналу, що протікав уздовж південної сторони Храму Амона. Великі кам'яні брили, що випали з будівлі, ймовірно, врізалися в човен. В результаті того він затонув.

На дні моря дослідники виявили могильник з різними дрібничками та іншими артефактами. Він використовувався ще 2400 років тому. Всередині була вишукано прикрашена кераміка та золотий амулет із зображенням Беса, єгипетського бога, пов’язаного з пологами та народжуваністю.

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