Біля Києва облаштували базу з будинками для глемпінгу

Здається, поняття "намет" та "комфортний відпочинок" зовсім несумісні. Проте, відносно нещодавно з'явився новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю – глемпінг.

Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. А ще він не має шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.

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Такий вид відпочинку тепер доступний й за 90 кілометрів від Києва, у селі Уляники, де розташований глемпінг "Шатро".

Тут є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ зі вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з необхідним посудом для приготування їжі, а також терасу та зону барбекю. Також їжу можна замовити, а ще придбати продукти місцевих виробників.

Ціни на бронювання різні, але починаються від 4 000 гривень за добу.

Нагадаємо, раніше в Україні створили проєкт оренди будинків для відпочинку на природі "Уліс". Їх особливість в тому, що не буде газонів, парканів та ландшафтних дизайнів – лише природа навколо. Перша локація розташується у маленькому селі неподалік Києва.