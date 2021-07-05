Біля Бакоти облаштують цивілізований відпочинок: візуалізація

На Хмельниччині неподалік села Гораївка розташована туристичної локації Бакота. Сюди щороку приїжджають тисячі туристів, але для ночівлі тут можна використати лише намети. Активісти працюють над тим, щоб облаштувати тут хостел та арт-простір.

На їхню думку, це привабить ще більше мандрівників. Вже зібрали 100 тисяч гривень, і це – лише початок.

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Що відомо про облаштування хостелу біля Бакоти

Село Гораївка – один із найближчих населених пунктів до Бакоти. За даними аналітики Google у 2020 році користувачі найчастіше питалися у пошукової системи про нічліг в цьому селі.

Активісти підтверджують, що проблеми туристичного регіону лишаються тими самим, що й 10 років тому – погані дороги та відсутність місця для ночівлі. І хоча це не заважає українцям відкривати для себе Бакоту, кількість мандрівників можна збільшити ще, якщо облаштувати тут умови для відпочинку. Гроші для перетворення збирали через платформу "Спільнокошт", а фонд "Відродження" обіцяв подвоїти суму.



Приміщення перетворять на хостел / Фото Суспільне

Андрій Зоін, мандрівник та активіст, разом з однодумцями створює мистецький простір у школі, яку закинули 3 роки тому. В іншому корпусі навчального закладу мають облаштувати хостел. Приміщення обладнають комунікаціями – електрикою, водою та каналізацією.



Кімнати зроблять придатними для життя / Фото Суспільне