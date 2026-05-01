Веселий мультсеріал "Губка Боб" може бути пов'язаний з одним із найтрагічніших місць світу

Здавалося б, мультсеріал "Губка Боб Квадратні Штани" лише веселий спогад дитинства, однак за знайомою назвою Бікіні Боттом може ховатися реальна й доволі моторошна історія. У Тихому океані справді існує Атол Бікіні – це місце ядерних випробувань та примусового переселення людей.

Улюблений мультсеріал з дитинства багатьох "Губка Боб Квадратні Штани" насправді може мати цілком реальне підґрунтя. Місце, де живе харизматичний герой, вигадане містечко Бікіні Боттом, пов'язують із реальною локацією посеред Тихого океану Атол Бікіні. Про нього розповів викладач географії Utkin Andrii. 24 Канал розповідає найцікавіші деталі цього загадкового місця.

Чому атол Бікіні пов'язують із Губкою Бобом?

Назва Бікіні Боттом дуже схожа на Бікіні Атол – кораловий атол у складі Маршаллових островів, розповідає Young Pioneer Tours. Через це роками існує теорія, що творці мультсеріалу могли використати реальну локацію як натхнення для підводного міста, де живе Губка Боб. Втім, історія справжнього Бікіні зовсім не кумедна.



Атол Бікіні позначений квадратом / фото Вікіпедії

Як жили люди на атолі до втручання великих держав?

До приходу колоніальних імперій мешканці Бікіні жили традиційним життям: рибалили, вирощували кокоси, передавали землю у спадок і будували громаду навколо великої родини. Через віддаленість атол майже не контактував із зовнішнім світом, що дозволило місцевим зберігати свій уклад життя. Пізніше Маршаллові острови переходили під контроль Іспанії, Німеччини, Японії, а згодом США. Під час Другої світової війни регіон став стратегічно важливим.



Мешканці острова / фото Bicini Atoll

Чому мешканців Бікіні змусили залишити дім?

Після війни у 1946 році США обрали атол як місце для ядерних випробувань. Причиною стала ізольованість території та зручне розташування далеко від основних морських шляхів. Американські представники звернулися до жителів острова із проханням тимчасово переїхати "для блага людства" та завершення воєн у світі. Людям пообіцяли, що вони зможуть повернутися додому після завершення тестів. Тоді 167 мешканців погодилися залишити рідний атол. Це рішення стало початком багаторічної трагедії.

Куди переселили людей і як вони виживали?

Спершу громаду перевезли на атол Ронгерік, пише Bikini Atoll. Однак це місце виявилося непридатним для життя: там бракувало прісної води, їжі та можливостей для риболовлі. Люди почали голодувати, хворіти та просити повернути їх назад.

Згодом мешканців знову переселили: спочатку на Кваджалейн, а пізніше на острів Кілі. Але й там умови були складними. На відміну від Бікіні, Кілі не мав лагуни, а сильні хвилі часто унеможливлювали риболовлю. Через нестачу продуктів люди залежали від гуманітарної допомоги та імпортованої їжі.

Що відбувалося на самому атолі Бікіні?

Поки жителі намагалися вижити в нових умовах, їхню батьківщину перетворили на ядерний полігон. Із 1946 по 1958 рік США провели там 23 ядерні випробування. Серед найвідоміших: Operation Crossroads (1946) – перші вибухи на атолі. Castle Bravo (1954) – найпотужніше випробування США. Вибух Castle Bravo перевершив очікування вчених і спричинив масштабні радіоактивні опади. Радіація поширилася на сусідні острови, де жили люди. Вони не були попереджені про небезпеку.

Грибна хмара, що виникла в результаті атомного вибуху / фото Getty

Як радіація вплинула на людей?

На сусідніх атолах білий радіоактивний пил падав із неба, а люди спершу не розуміли, що відбувається. Діти гралися ним, а згодом у мешканців почалися блювання, діарея, випадіння волосся та інші симптоми опромінення. Частину постраждалих евакуювали лише через кілька днів після вибуху. Наслідки випробувань відчувалися роками: забруднений ґрунт, вода, продукти харчування та ризики для здоров'я.

Чому повернення додому зірвалося?

У 1960–70-х роках США заявили, що атол можна поступово заселяти знову. Частина родин повернулася та оселилася у нових будинках. Однак уже невдовзі аналізи показали небезпечний рівень радіації у воді, кокосах, крабах і навіть в організмах людей. У 1978 році мешканців довелося вдруге евакуювати з рідного дому. Для багатьох це стало остаточним ударом по надії повернутися назавжди.

Чи отримали люди компенсацію?

Жителі Бікіні десятиліттями судилися та вимагали справедливої компенсації за втрату землі, здоров'я та примусове переселення. Їм присуджували великі суми відшкодувань, однак значна частина рішень залишалася недофінансованою або невиконаною. Боротьба за справедливість триває й досі.

Чи можна побачити атол сьогодні?

На дні лагуни лежать затоплені військові кораблі часів випробувань. Саме тому туди інколи приїжджають туристи та дослідники. У 2010 році ядерний полігон Бікіні внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як нагадування про вплив ядерної епохи на людство.

Саме тому існує популярна теорія, яка пояснює появу Губка Боб Квадратні Штани саме подіями на Атол Бікіні. Її прихильники вважають, що Бікіні Боттом нібито розташований під місцем ядерних випробувань, а всі мешканці мультяшного міста – це морські істоти, які зазнали мутацій під впливом радіації.



"Губка Боб" / фото Вікіпедії

Саме тому звичайна губка працює в ресторані, морська зірка розмовляє, а восьминіг має людські риси характеру. Звісно, це лише фанатська версія, однак вона давно стала однією з найвідоміших теорій навколо мультсеріалу.

