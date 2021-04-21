Безвізовий режим з ЄС для українців: які будуть зміни з 2022 року

В Європейському союзі будуть зміни у правилах перетину кордону. Іноземним туристам потрібно буде реєструватися у спеціальній системі і платити за неї збір. Система перевірятиме і відбиратиме мандрівників, яким не потрібна шенгенська віза.

Новий візовий сервіс

Новий візовий сервіс у країнах ЄС називається ETIAS.сom – це європейська система інформації та дозволів на подорожі. Вона буде перевіряти, чи мандрівників не розшукують міжнародні спецслужби, чи не порушували вони міграційне законодавство чи не мають депортацій з країн ЄC.

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Раніше цю функцію на кордонах виконували митники – завдяки сервісу аналіз має стати об'єктивнішим.

Cервіс коштуватиме 7 євро (210 гривень). Оплатити можна буде картоюБезкоштовною реєстрація буде для тих, кому більше 70 років чи менше 18

В електронній анкеті ETIAS потрібно буде вказати:

ім'я та прізвище (якщо воно змінювалася – обидва);

стать;

громадянство;

номер паспорта;

дату народження;

імена батьків;

адресу;

електронну пошту, номер телефона;

дані освіти та роботи;

перенесені інфекційні хвороби зі списку;

країну першого в'їзду;

судимості;

причину поїздки, в країни, де триває війна;

депортації з країн ЄС за останні 10 років.

Не потрібна буде реєстрація через сервіс тим, хто подорожує по візі, зокрема власникам робочої та студентської віз. А ще тим, хто має дозвіл на проживання в країнах ЄС та дипломатам.

Відколи та де буде діяти система

Відповідь щодо в'їзду та виїзду мандрівники зможуть отримати одразу після того, як заповнять анкету. Авторизуватися можна просто перед посадкою на рейс.

Запрацює сервіс з 1 січня 2022 року. Реєстрація буде спочатку добровільною – митники не будуть вимагати її, але порекомендують зареєструватися для наступної поїздки.

Перехідний період діятиме 6 місяців. Тобто

Мандрівникам потрібно буде раз на три роки підтверджувати право безвізового перетину кордону ЄС.