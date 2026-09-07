Віза не знадобиться: де українцям ще можна купатися у морі цієї осені

Осінь – це ще не кінець пляжного сезону. У вересні море на багатьох популярних курортах залишається комфортним для купання, а в жовтні знайти тепло можна, якщо дивитися далі на південь. При цьому українцям доступно чимало напрямків, для яких не потрібно заздалегідь оформлювати візу.

Після завершення літа вибір морських курортів для українських туристів не обмежується Єгиптом. Вересень чудово підходить для відпустки на Середземномор'ї, а в жовтні варто звернути увагу на країни, де тепла погода затримується довше. Втім, плануючи таку подорож, варто окремо перевірити правила в'їзду. Для одних країн українцям достатньо біометричного закордонного паспорта, для інших – потрібна віза. Детальніше про візові й безвізові осінні напрямки розповість 24 Канал.

Куди поїхати на море восени без візи?

Один із найпростіших варіантів для осінньої відпустки біля моря – Туреччина. Для громадян України діє безвізовий режим. До кінця вересня на турецькому узбережжі триває оксамитовий сезон – море тепле, сонце не таке палюче, а людей на пляжах менше. Найкраще для осіннього відпочинку підходять Анталія, Аланія, Сіде, Кемер та Белек.

У жовтні погода в Туреччині вже менш передбачувана, але на початку місяця море все ще досить тепле, а небо сонячне.

До середини вересня без візи можна відпочити на всіх європейських курортах. А вже з жовтня краще обирати Канарські острови, Сицилію або Сардинію в Італії, Афіни у Греції або ж Кіпр. Ну, і звичайно, Єгипет – тут у морі можна купатися навіть взимку.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, які готелі Єгипту не варто бронювати взимку. Секрет комфортного відпочинку на морі у Єгипті взимку полягає у виборі готелю з правильним розташуванням, щоб уникнути холодних вітрів.

Відпустка на морі / Фото Unsplash

Якщо хочеться гарантованої спеки у жовтні і листопаді, тоді обирати слід серед курортів, які розташовані ближче до екватора. Наприклад, Мальдіви. Попередньо оформлювати візу українцям не потрібно – її видають туристам усіх національностей після прибуття. Потрібні лише підтверджене проживання, зворотний квиток і виконання інших в'їзних вимог.

Також можна спланувати відпустку на Сейшели. Жовтень і листопад – це найкращий період для відпочинку на цих островах. Країна перебуває між сезонами мусонів, а середня температура становить близько +26…+32 градусів.

Для тих туристів, які люблять сильне сонце і спеку, екзотичні напрямки стануть кращим вибором, оскільки у Європі погода менш стабільна.