По окончании лета выбор морских курортов для украинских туристов не ограничивается Египтом. Сентябрь прекрасно подходит для отпуска на Средиземноморье, а в октябре стоит обратить внимание на страны, где теплая погода держится дольше. Впрочем, планируя такое путешествие, стоит отдельно проверить правила въезда. Для одних стран украинцам достаточно биометрического загранпаспорта, для других – требуется виза. Подробнее о визовых и безвизовых осенних направлениях расскажет 24 Канал.

Куда поехать на море осенью без визы?

Один из самых простых вариантов для осеннего отпуска у моря – Турция. Для граждан Украины действует безвизовый режим. До конца сентября на турецком побережье длится бархатный сезон – море теплое, солнце не такое палящее, а людей на пляжах меньше. Лучше всего для осеннего отдыха подходят Анталия, Алания, Сиде, Кемер и Белек.

В октябре погода в Турции уже менее предсказуема, но в начале месяца море все еще достаточно теплое, а небо солнечное.

До середины сентября без визы можно отдохнуть на всех европейских курортах. А уже с октября лучше выбирать Канарские острова, Сицилию или Сардинию в Италии, Афины в Греции или Кипр. Ну, и конечно, Египет – здесь в море можно купаться даже зимой.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, какие отели Египта не стоит бронировать зимой. Секрет комфортного отдыха на море в Египте зимой заключается в выборе отеля с правильным расположением, чтобы избежать холодных ветров.

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Отпуск на море / Фото Unsplash

Если хочется гарантированной жары в октябре и ноябре, тогда выбирать следует среди курортов, расположенных ближе к экватору. Например, Мальдивы. Предварительно оформлять визу украинцам не нужно – ее выдают туристам всех национальностей по прибытии. Нужны лишь подтверждение бронирования, обратный билет и соблюдение других въездных требований.

Также можно спланировать отпуск на Сейшелах. Октябрь и ноябрь – лучший период для отдыха на этих островах. Страна находится между сезонами муссонов, а средняя температура составляет около +26…+32 градусов.

Для тех туристов, которые любят яркое солнце и жару, экзотические направления станут лучшим выбором, поскольку в Европе погода менее стабильна.