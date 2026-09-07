Після завершення літа вибір морських курортів для українських туристів не обмежується Єгиптом. Вересень чудово підходить для відпустки на Середземномор'ї, а в жовтні варто звернути увагу на країни, де тепла погода затримується довше. Втім, плануючи таку подорож, варто окремо перевірити правила в'їзду. Для одних країн українцям достатньо біометричного закордонного паспорта, для інших – потрібна віза. Детальніше про візові й безвізові осінні напрямки розповість 24 Канал.

Куди поїхати на море восени без візи?

Один із найпростіших варіантів для осінньої відпустки біля моря – Туреччина. Для громадян України діє безвізовий режим. До кінця вересня на турецькому узбережжі триває оксамитовий сезон – море тепле, сонце не таке палюче, а людей на пляжах менше. Найкраще для осіннього відпочинку підходять Анталія, Аланія, Сіде, Кемер та Белек.

У жовтні погода в Туреччині вже менш передбачувана, але на початку місяця море все ще досить тепле, а небо сонячне.

До середини вересня без візи можна відпочити на всіх європейських курортах. А вже з жовтня краще обирати Канарські острови, Сицилію або Сардинію в Італії, Афіни у Греції або ж Кіпр. Ну, і звичайно, Єгипет – тут у морі можна купатися навіть взимку.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, які готелі Єгипту не варто бронювати взимку. Секрет комфортного відпочинку на морі у Єгипті взимку полягає у виборі готелю з правильним розташуванням, щоб уникнути холодних вітрів.

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Відпустка на морі / Фото Unsplash

Якщо хочеться гарантованої спеки у жовтні і листопаді, тоді обирати слід серед курортів, які розташовані ближче до екватора. Наприклад, Мальдіви. Попередньо оформлювати візу українцям не потрібно – її видають туристам усіх національностей після прибуття. Потрібні лише підтверджене проживання, зворотний квиток і виконання інших в'їзних вимог.

Також можна спланувати відпустку на Сейшели. Жовтень і листопад – це найкращий період для відпочинку на цих островах. Країна перебуває між сезонами мусонів, а середня температура становить близько +26…+32 градусів.

Для тих туристів, які люблять сильне сонце і спеку, екзотичні напрямки стануть кращим вибором, оскільки у Європі погода менш стабільна.