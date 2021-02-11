33 дні виживали завдяки щурам та кокосам: з безлюдного острова врятували 3 людей – фото та відео

Двоє чоловіків та жінку врятували з безлюдного острова Ангілья-Кей на Багамах, де вони провели 33 дні. Їхній човен зазнав аварії.

Потерпілих виявили під час звичайного патрулювання в понеділок, коли вони розмахували імпровізованими прапорами.

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Екіпаж доставив їм їжу, воду і рацію для встановлення зв'язку, а наступного дня провели рятувальну операцію.

Що відомо про потерпілих?

Як пише Daily Mail, всі троє виявилися кубинцями. Близько п'яти тижнів тому їх човен перекинувся під час шторму, але вони зуміли доплисти до найближчого берега. Щоб вижити – їли кокоси, молюсків та щурів.

Брендон Мюррей – старшина берегової охорони, припустив, що постраждалі – нелегальні мігранти, або рибалки. Один з рятувальників, пілот Майк Еллерт, повідомив ABC News, що громадяни Куби страждали від спраги та перевтоми. Їх доставили до лікарні. Згідно із заявою берегової охорони, ніяких серйозних проблем зі здоров'ям у них не виявилося.

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