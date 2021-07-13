На Азовському морі туристи страждають від нашестя медуз, які заполонили узбережжя: відео

Українське море час від часу заполоняють медузи. У липні 2021-го їх нашестя спостерігається на пляжах курортного Бердянська.

Туристів тут багато, але при цьому мало хто купається в морі. У мережі відпочивальники поділилися відео, в яких можна побачити, що відбувається зараз на узбережжі Бердянська.

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За словами очевидців, відпочивальники заходять хіба по коліна в воду, адже плавати поруч з медузами неможливо.

На квадратний метр по п'ять штук таких. Це жесть, і це тільки на березі. Люди заходять максимум по ноги і все, далі ніхто не купається, – розповів один з авторів відео.

Він також додав, якщо є матрац, то нормально, а так дуже й не поплаваєш.

Дивіться відео:







На кадрах видно, що пляжі заповнені туристами, які не купаються в морі через величезних медуз.

У коментарях під відео, незадоволені відпочивальники скаржаться на зіпсований відпочинок.

​Відзначимо, цьогоріч на українських морських курортах туристам весь час щось псує відпочинок. Наприклад, на Азовському морі відпочивальники страждають від укусів морських бліх.

Чорне море в Одесі через погодні умови почало "цвісти" й отримало оливково-зелений відтінок. Крім того, його узбережжя ще й вкрите жабуринням – блогерка показала це у відео.