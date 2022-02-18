Бельгія суттєво спростила правила в'їзду: що врахувати туристам

Бельгія приєдналася до ряду країн, які спростили правила в'їзду. Влада країни повідомила, що кількість нових випадків інфікування COVID-19 нарешті пішла на спад.

Відтак з 18 лютого 2022 року повноцінну роботу відновлять бельгійські готелі та нічні клуби. Також влада дозволить проведення публічних заходів та скасує вимогу щодо роботи із дому.

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Консультативний комітет Бельгії зазначив, що за останні 2 тижні хвиля "Омікрону" досягла свого піку, наразі кількість нових випадків зараження знизилася. На підставі цього, країна перейшла в "помаранчевий режим", який означає, що вимоги на кордоні стануть однаковими для більшості туристів.

Пом'якшені правила в'їзду в Бельгію

Нерезидентам Бельгії, які в'їжджають сюди з ЄС, Шенгенської зони або третіх країн, знадобиться: сертифікат про вакцинацію, довідка про те, що турист перехворів на COVID-19, або негативний результат тесту на коронавірус.

Водночас уряд зазначив, що вони й надалі дотримуватимуться обережності, впускаючи невакцинованих мандрівників із країн, де фіксують пікові сплески захворюваності. Винятки – люди, які прибувають в країну транзитом, перевізники та прикордонні працівники.

Зверніть увагу! Подорожі з України до Бельгії дозволені незалежно від мети поїздки за наявності сертифікату, який визнано країнами ЄС та Шенгенської Угоди, про повний курс вакцинації від COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської Комісії.

У разі відсутності сертифіката про повну вакцинацію, слід мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону та сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії. Крім того, туристи повинні заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

Які Європейські країни пом'якшили обмеження

Зараз у Бельгії реєструють 8 – 12 тисяч нових випадків COVID-19. На початку місяця цей показник був у 2 – 3 рази більшим.