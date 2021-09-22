Бастіон над Дністром, що ніколи не брали штурмом: цікаві факти про Хотинську фортецю

Єдину українську фортецю в низовині заснували 1019 років тому. Про це свідчить перша документальна згадка. Згодом тут виросло однойменне місто, яке називається Хотин. На перший погляд, вона видається легкою здобиччю через своє розташування, але це не так – підтверджує історія.

Безумовно, фортеця є головною прикрасою Буковини. Редакція Travel24 зібрала найцікавіші факти про це місце.

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Не завойована фортеця в низині

Хотинську фортецю заснували 22 вересня 1002 року за правління князя Володимира Великого. Спершу це був укріплений дерев’яно-земляний форт, який символізував центр князівської влади. Трохи згодом ця місцина стала митницею на шляху Чорного у Балтійське море. До речі, коли зводили споруду, навколишніх пагорбів не було. Їх насипали штучно через 3 століття, коли зводили Нову турецьку фортецю.



Фортеця на Буковині / Фото Вікторія Андрєєва

Модернізація через появу артилерії

Наприкінці XIV століття споруда перейшла до складу Молдовського князівства та зазнала серйозної перебудови. Тут звели стіни товщиною 5 метрів та висотою понад 40 метрів (це як сучасна 12-поверхівка!).

Найвища вежа фортеці – Північна має висоту 59 метрів. Вилізти на такі стіни за допомогою драбини фактично самогубство. Копати підкоп під стінами – теж погана ідея, адже фортеця стоїть на скелі та має додаткове укріплення шаром каменів, скріплених вапняковим розчином.



Фортеця з пташиного польоту / Фото Андрія Соболева

Тому єдиний варіант, як можна було захопити фортеця – взяти її в облогу. Але цей момент теж прорахували та вирили криницю в центрі споруди, заповнили підвали з припасами та збудували казарми для воїнів. Глибина колодязя з питною водою сягає 65 метрів.

Місце двох світів

В Хотинській фортеці поєднуються мусульманський та християнський світ. Протягом століть там будували багато церков, які змінювалися мечетями, а потім знову зводилися храми і церкви.

Цікавий факт: стіни, що звели у XV столітті мають на собі червоні візерунки, які були оберегами що захищали її від руйнації та захоплення ворогом.

Стіни Хотинської фортеці послужили декораціями для зйомок більш ніж десяти художніх фільмів, серед яких "Д’Артаньян і три мушкетери", "Тарас Бульба", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Чорна стріла".

Хотинська фортеця з середини / Фото Вікторії Андрєєвої