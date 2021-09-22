Бастион над Днестром, который никогда не брали штурмом: интересные факты о Хотинской крепости

Единую украинскую крепость в низовьях основали 1019 лет назад. Об этом свидетельствует первое документальное упоминание. Впоследствии здесь вырос одноименный город, который называется Хотин. На первый взгляд, она кажется легкой добычей из-за своего расположения, но это не так – подтверждает история.

Безусловно, крепость является главным украшением Буковины. Редакция Travel24 собрала самые интересные факты об этом месте.

К слову Карпаты или морские курорты: где в этом году чаще отдыхали украинцы

Не завоёванная крепость в низине

Хотинскую крепость основали 22 сентября 1002 во время правления князя Владимира Великого. Сначала это был укрепленный деревянно-земляной форт, который символизировал центр княжеской власти. Чуть позже это место стало таможней на пути Черного в Балтийское море. Кстати, когда строили здание, окружающих холмов не было. Их насыпали искусственно через 3 века, когда строили Новую турецкую крепость.



Крепость на Буковине / Фото Виктория Андреева

Модернизация через появление артиллерии

В конце XIV века сооружение перешло в состав Молдавского княжества и подверглось серьезной перестройке. Здесь возвели стены толщиной 5 метров и высотой более 40 метров (это как современная 12-этажка!).

Самая высокая башня крепости – Северная имеет высоту 59 метров. Взобраться на такие стены с помощью лестницы фактически самоубийство. Копать подкоп под стенами – тоже плохая идея, ведь крепость стоит на скале и имеет дополнительное укрепление слоем камней, скрепленных известковым раствором.



Крепость с птичьего полета / Фото Андрея Соболева

Поэтому единственный вариант, как можно было захватить крепость – взять ее в осаду. Но этот момент тоже просчитали и вырыли колодец в центре сооружения, заполнили подвалы с припасами и построили казармы для солдат. Глубина колодца с питьевой водой достигает 65 метров.

Место двух миров

В Хотинской крепости сочетаются мусульманский и христианский мир. На протяжении веков там строили много церквей, которые менялись мечетями, а затем снова возводились храмы и церкви.

Интересный факт: стены, возвели в XV веке несут на себе красные узоры, которые были оберегами защищавших ее от разрушения и захвата врагом.

Стены Хотинской крепости послужили декорациями для съемок более чем десяти художественных фильмов, среди которых "Д'Артаньян и три мушкетера", "Тарас Бульба", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Черная стрела".

Хотинская крепость изнутри / Фото Виктории Андреевой