Де у Львові можна безпечно покупатися

Працівники хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління" взяли проби води з 9 басейнів у Львові. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Львівську міську раду.

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Пробу води відібрали з таких відкритих та закритих басейнів:

25-метровий басейн "Дельфін" на вулиці Трильовського;

басейн палацу спорту "Динамо";

басейн фітнес-комплексу UNIFORCE;

дитячий та дорослий басейни оздоровчого центру "Три стихії";

відкритий та закритий басейни навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України на Клепарівській;

50-метровий басейн аквапарку "Пляж".

За результатами досліджень перевищень граничнодопустимих концентрацій у воді не виявили, то ж усі ці басейни повністю безпечні для здоров'я людей.

До речі, перевірку води здійснювали і в озерах. З'ясувалося, що одна з найпопулярніших водойм Львівщини не придатна для купання. Мовиться про озеро Задорожнє, що біля села Вербіж. Хоч львів'яни й обожнюють це озеро, а на вихідних тут ніде й яблуку впасти, та показники води не відповідають нормі.

Безпечними виявилися озера у селищах Коросне, Давидів, Підберізці та Брюховичі. Також купатися можна на водоймах у Моршині та Перемишлянах, на річці у селі Верещиця і на озері Молодіжному в Золочеві.