На Балі заарештували росіянина й українку за підроблені ПЛР-тести

На Балі українку Олену та росіянина Дмитра затримали при в'їзді через підробку тестів на коронавірус

У поліції викликав підозру дивний зовнішній вигляд тестів, які вони надали. Вони зв'язалися з лікарнею, зазначеної в довідках і з'ясували, що клієнтів з такими даними у них не було.

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"А це значить, що медичний документ було підроблено, швидше за все, в банальному фотошопі. Обидва порушники ковід-безпеки були відразу ж затримані", – йдеться в повідомленні.

Росіянин та українка заявили, що отримали ці тести у людини на острові Ломбок в Індонезії. Зараз вони знаходяться під слідством.

У січні туристів, які порушували карантинні обмеження, місцева поліція змушувала віджиматися. Заходи застосовували до тих, хто не вдягав або неправильно носив захисні маски.