Найбільше постраждав аеропорт імені Пала ІІ у Понта-Делгада на острові Сан-Мігел, пише The Portugal News. Від суботи він погано працює через складні погодні умови.

Читайте також Яка країна офіційно має найбільше пірамід у світі, і це не Єгипет

Скільки рейсів постраждали від погодних умов?

Через густий туман виконання рейсів стало неможливим, що призвело до великої кількості затримок і скасувань рейсів. Через погодні умови постраждали 175 рейсів, а це близько 17 тисяч пасажирів, які не змогли дібратися додому.

Критична ситуація призвела до переповнення пасажирів в аеропорту впродовж вихідних. Через це працівники аеропорту змушені були розмістити тимчасові ліжка, щоб розмістити більшість пасажирів, в яких скасувалися рейси на відліт.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Сильний туман унеможливлює виліт з острова / Фото Pexels

Становище наразі продовжує залишатися нестабільним, оскільки затримки накопичуються, а графік польотів постійно змінюється.

Як пише Euronews, ситуацію погіршує страйк у Португалії, до якого доєдналися працівники аеропортів, бортпровідники й інші представники транспортної сфери

Португальські ЗМІ також зазначають, що національний перевізник TAP Air Portugal може скасувати до 300 рейсів. Труднощі з рейсами відчули пасажири easyJet. Ця бюджетна авіакомпанія вже скасувала понад 30 рейсів й перенесла 723 рейси. Перебої також прогнозуються у SATA Air Açores, Azores Airlines та Ryanair.