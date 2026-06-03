Больше всего пострадал аэропорт имени Пала II в Понта-Делгада на острове Сан-Мигел, пишет The Portugal News. С субботы он плохо работает из-за сложных погодных условий.

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Сколько рейсов пострадали от погодных условий?

Из-за густого тумана выполнение рейсов стало невозможным, что привело к большому количеству задержек и отмен рейсов. Из-за погодных условий пострадали 175 рейсов, а это около 17 тысяч пассажиров, которые не смогли добраться домой.

Критическая ситуация привела к переполнению пассажиров в аэропорту в течение выходных. Поэтому работники аэропорта вынуждены были разместить временные кровати, чтобы разместить большинство пассажиров, в которых отменились рейсы на отлет.

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Сильный туман делает невозможным вылет с острова / Фото Pexels

Положение пока продолжает оставаться нестабильным, поскольку задержки накапливаются, а график полетов постоянно меняется.

Как пишет Euronews, ситуацию усугубляет забастовка в Португалии, к которой присоединились работники аэропортов, бортпроводники и другие представители транспортной сферы

Португальские СМИ также отмечают, что национальный перевозчик TAP Air Portugal может отменить до 300 рейсов. Трудности с рейсами почувствовали пассажиры easyJet. Эта бюджетная авиакомпания уже отменила более 30 рейсов и перенесла 723 рейса. Перебои также прогнозируются у SATA Air Açores, Azores Airlines и Ryanair.