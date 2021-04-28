Австрія готується до відкриття кордонів: що варто знати іноземним туристам

З 19 травня Австрія планує відкрити свої кордони для туристів. Однак це стосується мандрівників з країн Європейського Союзу і Єдиного економічного простору.

Як відомо, туристів пускатимуть на основі "зеленого пропуску". Це довідка про наявність імунітету до COVID (документ про вакцинацію, одужання або результат ПЛР-тесту).

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Австрійці вважають, що загальна вакцинація стабілізує епідеміологічну ситуацію і створить передумови для скасування карантинних обмежувальних заходів, – заявив у коментарі РБК-Україна посол Олександр Щерба.

Він зазначив, що початок загальної вакцинації в Австрії планується у червні. Її тривалість залежатиме від наявності вакцини та організаційного менеджменту.

За даними Міністерства охорони здоров'я Австрії, станом на 24 квітня першу дозу вакцини проти COVID в країні отримали понад 2 мільйони осіб (22,6% населення), а обидві дози – майже 782 тисячі (8,6% населення).

Дипломат нагадав, що сьогодні ресторани, кафе, готелі, театри та музеї Австрії залишаються закритими. Тому без повноцінного відновлення туристичної інфраструктури саме поняття туризму поки втрачає будь-який сенс.

Допуск українців з туристичною метою залежатиме від оцінки епідеміологічної ситуації в Україні. Такий підхід застосовується до всіх громадян за межами Євросоюзу і навіть всередині ЄС до громадян "червоних" країн.

За його словами, переговори про дозвіл українським туристам відвідувати Австрію "відбуваються постійно". Проте з урахуванням стрімкого поширення і мутацій штамів вірусу, зараз Австрія проявляє більш обережну позицію.

Питання, за яких умов надаватиметься допуск до Австрії для іноземних громадян, вирішуватиметься з урахуванням рекомендацій вірусологів. Зараз думка схиляється в бік так званих "ковід-паспортів", – повідомив Щерба.

За даними Worldometer , станом на 27 квітня 2021 року в Австрії виявлено 612 170 випадків зараження коронавірусом, з них 10 126 летальних.

Відзначимо, раніше Кіпр заявив, що з 10 травня відкриває свої кордони для вакцинованих туристів з 65 країн. Їм дозволений в'їзд без наявності негативного ПЛР-тесту чи проходження карантину.