Австрія з 10 лютого посилить карантинні вимоги для прибулих: що зміниться

Влада Австрії прийняла рішення посилити правила в'їзду в країну. Таким чином, з 10 лютого приїжджим потрібно дотримуватись низки карантинних вимог.

Джерело: "The local"

Кожен, хто прибуває до Австрії зобов'язаний пред'явити негативний ПЛР-тест або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми.

Читайте також Нові правила в'їзду на Кіпр: деталі

Особи, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть виконувати перелічені вимоги один раз на тиждень, однак карантин на них не поширюється.

Зазначається, що розширять прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною. Також посилять контроль в гірськолижних зонах, щоб туристи не перетинали кордон.

Ситуація з коронавірусом в Австрії

З 15 січня Австрія посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі й громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

станом на 4 лютого 2021 року в Австрії виявлено 419 801 випадок зараження коронавірусом, 397 910 осіб одужало, 13 955 хворіють, а летальних випадків – 7 936.