Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в країну Перської затоки

Державіаслужба надала авіакомпанії SkyUp дозвіл на польоти до Бахрейну. Рейси відбуватимуться з Києва двічі на тиждень.

Ці рейси є чартерними. Дозвіл діятиме до кінця жовтня 2021 року.

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Чартери до Бахрейну

Український лоукостер виконуватиме повітряні перевезення до Бахрейну. Державіаслужба видала право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Бахрейн (Королівство Бахрейн) – Київ. Частота рейсів: 2 рейси на тиждень.

Вони мають бути системними – не менше 1 рейсу на тиждень або не менше 3 рейсів на місяць.

Ліцензія діє продовж 3 місяців. Перший рейс SkyUp зможе виконати вже 1 серпня.