Авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала ще один внутрішній рейс: названа причина

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines оголосила про тимчасове припинення рейсів за маршрутом Чернівці – Київ.

Про рішення стало відомо 28 грудня з офіційної фейсбук-сторінки Air Ocean Airlines. Розповідаємо про причини скасування внутрішнього рейсу.

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Тимчасове припинення рейсів за маршрутом Чернівці – Київ

Авіакомпанія призупиняє рейси за вказаним маршрутом до весни 2022 року. Причина – несприятливі погодні умови.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають в Чернівцях і надалі призводять до затримки або скасування рейсів, авіакомпанією прийнято рішення призупинити польоти по даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації,

– вказано у повідомленні.

Представники компанії зазначають, що вони повинні йти на такі міри, оскільки ситуація, яка склалася зі скасуванням кількох останніх рейсів "приносить незручності безпосередньо самим пасажирам".

Як повернути кошти

Для повернення коштів за придбані авіаквитки необхідно надіслати запит авіакомпанії, зазначивши номер бронювання, або звернутися до авторизованого агентства, де безпосередньо було придбано авіаквиток.

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