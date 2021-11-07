Air Astana замінила крісла в бізнес-класі: який вигляд вони мають тепер

Air Astana – найкраща авіакомпанія Центральної Азії. Казахстанський авіаперевізник вирішив повністю замінити крісла бізнес-класу в п'яти нових літаках Airbus A320neo.

Раніше в бізнес-класі розміщувалися звичайні крісла економкласу. Який вигляд має тепер бізнес-клас – дивіться далі.

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Air Astana замінила крісла в бізнес-класі

До заміни бізнес-клас був оснащений звичайними кріслами з розміщенням в ряд за схемою 3+3. Від економкласу його відрізняло лише те, що простір між рядами було збільшено, а середнє крісло блокувалося.

Тепер же в них встановлені 16 стандартних широких сидінь бізнес-класу B / E Aerospace зі схемою розміщення 2+2 в ряд і кроком 84 сантиметри.



Нові крісла в бізнес-класі Air Astana / Фото avianews.com

Концепцію, коли в бізнес-класі встановлюють сидіння економкласу, називають євро-бізнес. Її застосовують безліч авіакомпаній на європейських рейсах. Однак якщо в Європі тривалість багатьох рейсів не перевищує 2 – 3 години, то деякі маршрути Air Astana включають польоти тривалістю понад 4 години. Тому пасажири бізнес-класу авіакомпанії почали скаржитися.



Крісла в євро-бізнесі, на яких сиділи пасажири бізнес-класу / Фото avianews.com

Як зазначається, нові крісла бізнес-класу не оснащені вбудованими екранами розважальної системи. При цьому пасажири отримають доступ до неї за допомогою планшетів, які бортпровідники видаватимуть на час польоту.

Після заміни крісел в Airbus A320neo повноцінний бізнес-клас з ширшими кріслами в Air Astana буде на всіх середньомагістральних авіалайнерах.

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