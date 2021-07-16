Ловець Чумацького Шляху: астрофотограф робить приголомшливі кадри нічного неба

Астрофотограф Дерек Калвер зі США робить приголомшливо унікальні кадри нічного неба. На одну світлину із зображенням Чумацького Шляху він витрачає по кілька годин.

І хоча може закрастися думка, що його фотографії є результатом вмілих маніпуляцій у фотошопі, Дерек щоразу у своїх публікаціях наголошує, що всі зображення реальні. Як доказ своїх слів, він детально описує процес.

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Астрофотограф-самоучка

Пейзажний астрофотограф народився і виріс у невеличкому містечку поблизу Сіетла. Інтерес Дерека до космосу, творчості та пригод був заснований рано, але проявився він пізніше.

Коли хлопцю виповнилося 20, він переніс серцевий напад і зробив спробу самогубства. Руйнівний і несподіваний ланцюг подій того часу змінив його ставлення до життя.

Натхненний цитатою Анни Франк про те, що природа "добре лікує душу", а також галереями відомих астрофотографів, Дерек придбав свій перший фотоапарат та вирушив у подорож, щоб відвідати кілька національних парків та оздоровитись.

З того часу із самоучки він став новатором пейзажної астрофотографії. Його світлини характерні високою якістю зображення та інтенсивним захопленням мистецтвом.

Як Дерек фотографує нічне небо