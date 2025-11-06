Арсен у віці 3 роки та 11 місяців став наймолодшим і найшвидшим серед наймолодших, хто дійшов до базового табору. Про це пише 24 Канал з посиланням на Varosh.
Як українець встановив рекорд на Евересті?
Хлопчик йшов пішки з міста Лукла до базового табору Евересту, подолавши за 7 днів приблизно 65 кілометрів.
Ми не несли його на руках, чи в інших засобах. Він подолав всю дистанцію до EBC (Everest Base Camp) та назад своїми ногами,
– сказали батьки дитини.
Арсен встановив рекорд 11 листопада 2024 року, але батьки зрозуміли це, коли подивилися минулі досягнення. До цього рекорд належав 4-річній Зарі з Чехії та 5-річному Аб'яну з Сингапуру.
Родина Дубовенків з Арсеном / Фото із сайту Varosh
Віктор та Іванна, батьки хлопчинка, розповіли, що вони піднімалися до табору всією сім'єю разом зі старшими синами – 11-річним Артуром та 7-річним Аароном.
"Ми жодним чином не тиснули і не підганяли дітей, взяли собою про всяк випадок дитячий carry baby, бо ж підйом не з легких. Ми багато досліджували, як діти, які самостійно піднімались, себе почували, які були труднощі і виклики, аналізували, як ми можемо запобігти цим явищам, складали план, як ми будемо діяти в разі гірської хвороби, а що, якщо він не зможе йти, буде втомлений і капризний", – розповіла Іванна.
За словами жінки, майже всю подорож всі добре почувались, але перед самим ЕВС, у кожного трохи боліла голова. Але гід, який був з родиною, сказав, що це нормально.
Арсен Дубовенко / Фото із сайту Varosh
Рекорд Арсена батькам не вдалося зафіксувати офіційно.
Коли ти бачиш, як люди радіють, що дійшли до табору, бо це не легка прогулянка, і ти знаєш, що малюк це зробив, то хочеться, щоб про це знали. Не заради слави, а тому, що це правда – він наймолодший, хто піднявся до табору,
– каже жінка.
Що таке базовий табір Евересту?
- Everest Base Camp у Непалі розташований на висоті приблизно 5364 метри над рівнем моря. Найчастіше туристи та альпіністи вирушають до нього з селища Лукла, що на сході Непалу.
- Воно розташоване на висоті приблизно 2860 метрів над рівнем моря. Перехід від Лукли до базового табору Евересту зазвичай займає 8 – 12 днів.
- Цей час включає дні, відведені для акліматизації, що є важливим для запобігання висотної хвороби. Загальна тривалість всього маршруту, включаючи повернення до Лукли, становить приблизно 15 – 18 днів.