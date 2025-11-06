Арсен у віці 3 роки та 11 місяців став наймолодшим і найшвидшим серед наймолодших, хто дійшов до базового табору. Про це пише 24 Канал з посиланням на Varosh.

Хлопчик йшов пішки з міста Лукла до базового табору Евересту, подолавши за 7 днів приблизно 65 кілометрів.

Ми не несли його на руках, чи в інших засобах. Він подолав всю дистанцію до EBC (Everest Base Camp) та назад своїми ногами,

– сказали батьки дитини.

Арсен встановив рекорд 11 листопада 2024 року, але батьки зрозуміли це, коли подивилися минулі досягнення. До цього рекорд належав 4-річній Зарі з Чехії та 5-річному Аб'яну з Сингапуру.



Родина Дубовенків з Арсеном / Фото із сайту Varosh

Віктор та Іванна, батьки хлопчинка, розповіли, що вони піднімалися до табору всією сім'єю разом зі старшими синами – 11-річним Артуром та 7-річним Аароном.

"Ми жодним чином не тиснули і не підганяли дітей, взяли собою про всяк випадок дитячий carry baby, бо ж підйом не з легких. Ми багато досліджували, як діти, які самостійно піднімались, себе почували, які були труднощі і виклики, аналізували, як ми можемо запобігти цим явищам, складали план, як ми будемо діяти в разі гірської хвороби, а що, якщо він не зможе йти, буде втомлений і капризний", – розповіла Іванна.

За словами жінки, майже всю подорож всі добре почувались, але перед самим ЕВС, у кожного трохи боліла голова. Але гід, який був з родиною, сказав, що це нормально.



Арсен Дубовенко / Фото із сайту Varosh

Рекорд Арсена батькам не вдалося зафіксувати офіційно.

Коли ти бачиш, як люди радіють, що дійшли до табору, бо це не легка прогулянка, і ти знаєш, що малюк це зробив, то хочеться, щоб про це знали. Не заради слави, а тому, що це правда – він наймолодший, хто піднявся до табору,

– каже жінка.

