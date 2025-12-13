Мало хто знає, що цю розкішну віллу у Львові понад 100 років тому купив Шептицький
- Віллу на вулиці Драгоманова у Львові, збудовану у 1897 – 1898 роках, придбав митрополит Андрей Шептицький у 1911 році для Церковного музею УГКЦ.
- Сьогодні вона є частиною Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, де проводять виставки українського мистецтва.
Ця розкішна вілла стоїть у Львові на вулиці Драгоманова, 42. Але мало хто чув, що понад 100 років тому її придбав митрополит Андрей Шептицький для церковного музею.
Це вілла Еміля Дуніковського. І 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про неї докладніше.
Чому цікаво побачити віллу Дуніковського у Львові, яку придбав Шептицький?
Віллу на сучасній вулиці Драгоманова у Львові збудували у 1897 – 1898 роках за проєктом архітектора Владислава Рауша. Споруда мала стати резиденцією професора геології Еміля Дуніковського.
Як зазначають "Фотографії Старого Львова", віллу збудували у необароковій стилістиці та щедро оздобили маскаронами, скульптурами богів та херувимів, декором із грифонів, левів, мушель тощо. Причім розмаїття оздоби не створило відчуття надмірності чи несмаку – навпаки.
Дуніковський, професор Львівського університету, якраз і замовляв собі віллу палацового типу. Там є дві наріжні вежі з куполами, еркер, рустований цоколь, та помітний горельєф "Орфей" на фронтоні.
Палац геолога Дуніковського став музеєм Шептицького / Дивіться фото the_arhitektura
Утім, у 1911 році Дуніковський продав маєток митрополиту Андрею Шептицькому, який у 1905 заснував Церковний музей УГКЦ. А з 1913 року тут розмістили виставковий зал, адміністрацію та бібліотеку. Першим директором став Іларіон Свєнціцький, у 1996 на фасаді встановили меморіальну дошку на його честь.
Зрештою ця розкішна вілла стала першим приміщенням Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Сьогодні вона є частиною комплексу музею, що активно функціонує, проводить виставки українського мистецтва ХХ століття, і залишається ключовою пам'яткою пізнього історизму Львова.
Відвідувачі можуть оглянути інтер'єри, колекції та каретний дворик. А з вулиці – насолодитися архітектурою, що поєднує палацові форми з вілловою інтимністю.
Ця вілла з вежами та Орфеєм належала Шептицькому: дивіться відео UnknownCities
Які ще архітектурні магніти Львова варто порозглядати?
Палац Потоцьких на вулиці Коперника. Це неокласична резиденція графа Альфреда Потоцького з розкішним парком та бальним залом. Нині тут функціонує картинна галерея та проводять різні культурні заходи.
Палац Дідушицьких на Лисенка. Це споруда, перебудована з садиби 1849 року у стилі французького ренесансу з порталами XVII – XVIII століть у стінах. Один із найвишуканіших зразків світської архітектури Львова.
