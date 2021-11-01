Аргентина відкрила свої кордони для іноземних туристів

1 листопада 2021 , 10:35
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Джерело:

Lonely Planet

Сьогодні, 1 листопада, Аргентина відкрила кордони для іноземних туристів. Відповідно до рішення уряду, туристи, які пройшли повний курс вакцинації можуть в'їхати до країни.

Невакциновані туристи зобов'язані піти на 7-денний карантин. Також необхідно буде пройти 2 тестування.

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Аргентина відкрила свої кордони 

З 1 листопада країна відкрилася для громадян з усього світу. 

Всім, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19, дозволено приїжджати до країни.

Мандрівники також повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до подорожі, і пройти друге тестування на 5 – 7 день ​​перебування в Аргентині.

Вакцини, схвалені Аргентиною

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Covishield;
  • Sinopharm;
  • Convidecia;
  • "Супутник V". 

Нещеплені теж можуть потрапити до Аргентини.

Для них діють ті ж правила – ПЛР-тест, не раніше ніж за 72 години до прибуття та другий тест на 5 – 7 день. Крім цього, вони зобов'язані вирушити на тижневу самоізоляцію.

Зазначається, що Аргентина сильно постраждала від пандемії, і на початку року мала проблеми із постачанням вакцин. Проте зараз кампанія набрала обертів: наразі було введено щонайменше 56 мільйонів доз – 56,6% населення повністю вакциновані.

Зверніть увагу! Раніше, з 1 жовтня, в Аргентину дозволили в'їзд іноземців із сусідніх країн без ізоляції у безпечних коридорах, затверджених органами охорони здоров'я.

COVID-19 в Аргентині: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 31 жовтня 2021 року в Аргентині виявлено 5 288 259 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 115 942 летальних;
  • Водночас 5 153 873 особи побороли хворобу.
Автор: Марта Касіянчук