Амстердам заборонив відкривати нові готелі: названа причина

Влада нідерландської столиці заборонила споруджувати нові готелі у більшості районів міста. Таке рішення було прийнято "задля комфорту жителів" Амстердама.

Велика кількість туристів створює багато незручностей. Олдермен Еверхардт каже, що готелі нічого не дають мешканцям.

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Амстердам заборонив відкривати нові готелі задля комфорту жителів

За інформацією видання, чотири роки тому було визначено декілька мікрорайонів, де заборонялося відкривати нові готелі, а тепер заборона стосується майже всього міста.

Наразі в Амстердамі 533 готелі, загальна кількість яких становить близько 40 тисяч номерів.

Багато будинків і будівель в столиці Нідерландів розташовані на землі, за яку потрібно платити оренду. Тому, якщо нерухомість отримує нове призначення, власник повинен звернутися до муніципалітету, щоб обговорити контракт.

Раніше муніципалітет дозволяв зводити готелі, якщо для цього було місце в плані зонування, але тепер може відмовитися від співпраці в інтересах якості життя.

Зведення нових готелів тепер буде дозволено лише в районах, де вони мають додаткову цінність, наприклад, у тих, що перебувають на стадії будівництва. У цьому випадку готелі повинні мати унікальну концепцію та відповідати суворим вимогам у сфері залучення сусідів, стійкості та соціального підприємництва.

Посилені правила на Airbnb

Крім того, муніципалітет Амстердама запровадив жорсткіші правила щодо амстердамців, які здають житло в оренду через сервіс Airbnb – тепер вони повинні офіційно реєструватися, а про кожного орендаря повідомляти муніципалітет заздалегідь.

Через нові умови за пів року кількість пропозицій в Амстердамі через Airbnb різко впала – з понад 16 000 до 2 924.