Перелетіти Атлантичний океан: американський лоукостер jetBlue запустив рейси до Лондона

Лоукостер jetBlue вже 21 рік на ринку, але лише нещодавно авіаперевізник запустив прямі рейси через Атлантику. Для того він переобладнав свої літаки додатковими паливними баками.

Тепер авіасудна можуть перелетіти океан без додаткових заправок. На борту є 2 класи для пасажирів: економ та бізнес, але харчування передбачено в обох.

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Літаки компанії здійснюватимуть регулярні рейси з аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку та Хітроу в Лондоні. Щоправда, вартість квитка на цей рейс – не бюджетна, а повноцінна. Для цього маршруту авіакомпанія спеціально замовила модифіковані Airbus зі збільшеною дальністю – A321LR. Тобто без зупинок для дозаправки.

Всі пасажири мають доступ до

розеток або USB-портів для підзарядки електронних пристроїв;

розважальної системі з індивідуальними екранами;

безкоштовний доступ до Wi-Fi мережі.

У бізнес-класі є повноцінні 24 каюти зі спальними місцями. Вони відгороджені одна від одної стінками. Крісла розміщені за схемою 1 + 1, тобто у кожного пасажира є прямий доступ до проходу.



Каюта в бізнес-класі / Фото jetBlue

В економ класі 114 місць, що розташовані за схемою 3 + 3.



Економ-клас лоукостера / Фото jetBlue