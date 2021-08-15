Тепер авіасудна можуть перелетіти океан без додаткових заправок. На борту є 2 класи для пасажирів: економ та бізнес, але харчування передбачено в обох.
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Літаки компанії здійснюватимуть регулярні рейси з аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку та Хітроу в Лондоні. Щоправда, вартість квитка на цей рейс – не бюджетна, а повноцінна. Для цього маршруту авіакомпанія спеціально замовила модифіковані Airbus зі збільшеною дальністю – A321LR. Тобто без зупинок для дозаправки.
Всі пасажири мають доступ до
- розеток або USB-портів для підзарядки електронних пристроїв;
- розважальної системі з індивідуальними екранами;
- безкоштовний доступ до Wi-Fi мережі.
У бізнес-класі є повноцінні 24 каюти зі спальними місцями. Вони відгороджені одна від одної стінками. Крісла розміщені за схемою 1 + 1, тобто у кожного пасажира є прямий доступ до проходу.
Каюта в бізнес-класі / Фото jetBlue
В економ класі 114 місць, що розташовані за схемою 3 + 3.
Економ-клас лоукостера / Фото jetBlue