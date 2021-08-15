Теперь авиасудна могут перелететь океан без дополнительных заправок. На борту есть 2 класса для пассажиров: эконом и бизнес, но питание предусмотрено в обоих.

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Трансатлантический перелет: детали

Самолеты компании будут осуществлять регулярные рейсы из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне. Правда, стоимость билета на этот рейс - не бюджетные, а полноценная. Для этого маршрута авиакомпания специально заказала модифицированные Airbus с увеличенной дальностью - A321LR. То есть без остановок для дозаправки.

Все пассажиры имеют доступ к

розеток или USB-портов для подзарядки электронных устройств;

развлекательной системе с индивидуальными экранами;

бесплатный доступ к Wi-Fi сети.

В бизнес-классе есть полноценные 24 каюты со спальными местами. Они отгорожены друг от друга стенками. Кресла расположены по схеме 1 + 1, то есть у каждого пассажира есть прямой доступ к проходу.



Каюта бизнес класса / Фото jetBlue

В эконом классе 114 мест, расположенных по схеме 3 + 3.



Економ клас лоукостера / Фото jetBlue