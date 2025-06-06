Софі організувала собі похід на Еверест у 2019 році. Після сходження вона відмовилася від міської метушні, купила фургон і два роки подорожувала Північною Америкою, розповідає 24 Канал, посилаючись на CNBS.

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"Я відчула, що моє життя не може бути колишнім"

Ще кілька років тому Софі мала активний, але дуже виснажливий спосіб життя. Усе крутилося довкола роботи та відряджень і зводилося до постійної відсутності вдома. Та коли жінка піднялася на Еверест і постояла трохи в тиші, то зрозуміла, що цей спосіб життя не для неї.



Американка купила фургон / Фото CNBC

Коли я стояла на вершині, я відчула, що моє життя не може бути колишнім. Я зрозуміла, що хочу бути ближче до справжньої природи, а не до бетону Центрального парку,

– розповіла американка.

Повернувшись у Нью-Йорк, вона покинула орендовану квартиру та купила фургон за 29 тисяч доларів, де і поселилася. Вона облаштувала там кухню, спальню, робочий простір й встановила сонячні панелі. Ремонт коштував близько 18,5 тисячі доларів.



У фургоні є кухня та спальня / Фото CNBC

А далі почалися незабутні подорожі США, Канадою і Мексикою. Один із найяскравіших її спогадів – ночівля в глушині штату Монтана, де не було зв'язку й вона вперше за довгий час заснула без тривожних думок.

Життя на фермі

Через два роки кочового життя Софі відчула, що їй потрібно осісти. Так вона придбала ферму площею 15 гектарів, де тепер живе разом із чоловіком.

Однак фургон залишається частиною її життя. Під час медового місяця пара жила в ньому, а тепер зберігає там різні запаси.

Софі каже, що ніколи не продасть фургон – згодом він стане ще однією хатиною на їхній ділянці.