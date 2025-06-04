За даними Всесвітньої туристичної організації, цю країну протягом 2024 року відвідали 89,4 мільйона туристів, пише Middle Est Economy. І вона посідає перше місце вже другий рік поспіль, розповідає 24 Канал.
Цікаво Ви точно не відгадали б: яке місто назвали найзручнішим для пішоходів у світі
Яка країна світу найпопулярніша та чому
Майже 90 мільйонів туристів минулого року прибули у Францію. Цю країну іноземці обирають точно невипадково, адже вона пропонує різні види відпочинку, цікаві маршрути для мандрів і неймовірні історичні та культурні об'єкти для естетичного задоволення.
У Франції розташовано 45 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її столиця – Париж, із романтичною Ейфелевою вежею, куди за фото з'їжджається ледь не весь світ.
Ейфелева вежа в Парижі / Фото Pexels
Прихильників гірського відпочинку тут невеличкі села з мальовничими Альпами, а поціновувачів пляжного – гламурні узбережжя Французької Рив'єри.
А чого тільки варта місцева кухня, де кожен регіон пропонує свої особливі страви: від вершкових круасанів до ситного кассуле.
Франція має чудову транспортну систему завдяки швидкісним потягам, що з'єднують великі міста. Це дає можливість туристам побачити визначних місць у різних регіонах за одну поїздку.
Які країни ввійшли до п'ятірки
Іспанія зайняла друге місце з 83,7 мільйонами відвідувачів. Не дивно, що ця країна часто стає однією з найбільш відвідуваних у світі. Її сонячні узбережжя та архітектура пера Антоніо Ґауді наче закликають побувати всюди.
США із 9,3 мільйонами туристів опинилися на третьому місці. Когось привабили гамірні вулиці Нью-Йорка, хтось захотів відпочити на золотих узбережжях Каліфорнії, а хтось – відвідати популярні парки розваг у Флориді.