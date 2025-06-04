За даними Всесвітньої туристичної організації, цю країну протягом 2024 року відвідали 89,4 мільйона туристів, пише Middle Est Economy. І вона посідає перше місце вже другий рік поспіль, розповідає 24 Канал.

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Майже 90 мільйонів туристів минулого року прибули у Францію. Цю країну іноземці обирають точно невипадково, адже вона пропонує різні види відпочинку, цікаві маршрути для мандрів і неймовірні історичні та культурні об'єкти для естетичного задоволення.

У Франції розташовано 45 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її столиця – Париж, із романтичною Ейфелевою вежею, куди за фото з'їжджається ледь не весь світ.



Ейфелева вежа в Парижі / Фото Pexels

Прихильників гірського відпочинку тут невеличкі села з мальовничими Альпами, а поціновувачів пляжного – гламурні узбережжя Французької Рив'єри.

А чого тільки варта місцева кухня, де кожен регіон пропонує свої особливі страви: від вершкових круасанів до ситного кассуле.

Франція має чудову транспортну систему завдяки швидкісним потягам, що з'єднують великі міста. Це дає можливість туристам побачити визначних місць у різних регіонах за одну поїздку.

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