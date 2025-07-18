Український тревел-блогер Вадим Грінько назвав альтернативні варіанти відпочинку біля моря. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка в Україні є альтернатива морському відпочинку?

Карстові кар'єри

Майже біля кожного великого міста в Україні є мальовничі водойми з бірюзовою водою та білосніжним піском – карстові кар'єри. Їх часто називають "українськими Мальдівами" через красивий колір води. Найпопулярнішими кар'єрами, які вже здобули славу на всю країну, є:

Дружбівський (Житомирська область),

Морозівський (Кіровоградська область),

Черепашинецький (Вінницька область).

Дивіться відео про місця для відпочинку в Україні:

Відпочинок на Дністрі

Останніми роками відпочинок на річці Дністер став дуже популярним серед українців. Красива річка, багато пляжів, різні оглядові майданчики – усе це створює умови для насиченої та цікавої відпустки. Мандрівник обожнює відпочивати на Дністрі і назвав свої улюблені місця – Бакота, місто Заліщики, Шишкові горби і село Галиця.



Захопливий вид на Заліщики, що у Тернопільській області / Фото dnister.in.ua

Карпати

Хоч Карпати – це більше про активний відпочинок, та тут також є багато місць, де можна спокійно погрітися на сонечку: Східниця, Микуличин, Теребля.

Це я вже мовчу про Закарпаття, де просто мільйон термальних купалень, блакитні лагуни і кар'єри,

– додав Вадим.

Україна влітку – це не лише пляжі Чорного моря. Обираючи менш популярні, але не менш чарівні напрямки, ви відкриєте для себе нові горизонти.