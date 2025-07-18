Український тревел-блогер Вадим Грінько назвав альтернативні варіанти відпочинку біля моря. Про це повідомляє 24 Канал.
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Яка в Україні є альтернатива морському відпочинку?
Карстові кар'єри
Майже біля кожного великого міста в Україні є мальовничі водойми з бірюзовою водою та білосніжним піском – карстові кар'єри. Їх часто називають "українськими Мальдівами" через красивий колір води. Найпопулярнішими кар'єрами, які вже здобули славу на всю країну, є:
- Дружбівський (Житомирська область),
- Морозівський (Кіровоградська область),
- Черепашинецький (Вінницька область).
Дивіться відео про місця для відпочинку в Україні:
Відпочинок на Дністрі
Останніми роками відпочинок на річці Дністер став дуже популярним серед українців. Красива річка, багато пляжів, різні оглядові майданчики – усе це створює умови для насиченої та цікавої відпустки. Мандрівник обожнює відпочивати на Дністрі і назвав свої улюблені місця – Бакота, місто Заліщики, Шишкові горби і село Галиця.
Захопливий вид на Заліщики, що у Тернопільській області / Фото dnister.in.ua
Карпати
Хоч Карпати – це більше про активний відпочинок, та тут також є багато місць, де можна спокійно погрітися на сонечку: Східниця, Микуличин, Теребля.
Це я вже мовчу про Закарпаття, де просто мільйон термальних купалень, блакитні лагуни і кар'єри,
– додав Вадим.
Україна влітку – це не лише пляжі Чорного моря. Обираючи менш популярні, але не менш чарівні напрямки, ви відкриєте для себе нові горизонти.