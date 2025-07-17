Туристичний агент Карлос Лавілья, у якого є понад 30-річний досвід роботи у сфері, назвав 5 переоцінених напрямків, які він не радить своїм клієнтам. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Які 5 напрямків туристичний агент не радить своїм клієнтам?

Кабо-Верде. Це держава, яка складається з 18 островів в Атлантичному океані і розташована на захід від Африки. У 2024 році Кабо-Верде відвідало 1,2 мільйона туристів, що було рекордною кількістю для держави. Однак Лавілья вважає, що не варто обирати Кабо-Верде як альтернативу Канарським островам.

Подорож до Кабо-Верде як альтернатива Канарським островам – це як купувати Fiat Panda, думаючи, що отримуєш Ferrari F40. Як би ви це не прикрашали – порівняння просто неможливе,

– наголосив турагент.

Йоганнесбурґ. Багато туристів люблять відвідувати столицю Південноафриканської республіки, яка славиться своїми сафарі-турами. Однак турагент наголошує, що у Йоганнесбурґу небезпечно. Він не радить туристам туди летіти, якщо вони не хочуть бути пограбованими.

Гаваї. Багато кого може здивувати такий вибір турагента. Та він вважає, що Гаваї більше підходять для 70-річних американців, для усіх решта – є цікавіші місця.



Природа на Гаваях / Фото Roberto Nickson, Pexels

Південна Корея. За прогнозами, у 2025 році Південну Корею відвідає рекордна кількість туристів – 20 мільйонів. Лавілья вважає, що ця країна невиправдано дорога, а місцеві мешканці не дуже люблять туристів і відверто це демонструють.

Доха. Столицю Катару лише за перші 3 місяці 2025 року відвідало 1,5 мільйона іноземних туристів. Доха дуже популярна серед мандрівників, але турагент не поділяє цього захвату. Він порівняв Доху з "заправною станцією посеред автостради". Сюди можна поїхати транзитом, але не залишатися на кілька днів.