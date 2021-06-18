Івано-Франківська альпіністка Мохнацька зізналася у підробці фото з вершини Евересту

Сьогодні, 17 червня, в Університеті Короля Данила, де працює Христина Мохнацька, відбулась перша пресконференція за її участі, після скандальної історії з її нібито сходженням на Еверест. Альпіністка розповіла як здійснювала підйом та чому виник скандал через її сходження на вершину.

Зокрема, вона зазначила, що пишається своїм результатом, й звинуватила в дезінформації про підйом гіда, який підіймався разом з нею. Однак в ході пресконференції стало відомо, що Мохнацька "відфотошопила" світлину з вершини Евересту.

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Христина спочатку відкинула звинувачення у фотошопі світлини. За її словами, оприлюднена нею фотографія правдива і зроблена не на вершині, а на місці, до якого вона дійшла.

Проте вже за декілька хвилин, після запитання від альпініста з Дніпра Дмитра Семеренка, який першим повідомив, що жінка насправді не вийшла, відповіла, що на фото вона, але вершина трохи "підсунута".

Фото моє, зроблене на GoPro. Вершина була ззаду підсунута, я на ній не була, – сказала Мохнацька.

Чіткої відповіді про причини підробки фото не надала, а тільки заявила, що у неї зіграв психологічний фактор.

Що відомо про ситуацію з (не) сходженням Мохнацької

У березні викладачка географії з Івано-Франківська Христина Мохнацька встановила національний рекорд – піднялася на найвищий вулкан світу за 19 годин. А після цього вона наважилася піднятися на Еверест.

1 червня, після повідомлення про її підкорення вершини, частина альпіністів, які також у цей час були у таборі в Гімалаях, заявили, що насправді жінка не змогла піднятися на Еверест.

За словами Мохнацької, їй довелося залишити одного зі своїх шерпів на висоті 8650 метрів, після чого вона самостійно пройшла ще 139 метрів наздоганяючи другого гіда. Однак, начебто натрапивши на тіло одного із підкорювачів вершини, прийняла рішення піти назад, адже пообіцяла своїй доньці повернутися додому живою.

Але як виявилося, альпіністка не дійшла 15 метрів, і повідомила у базовий табір "є вершина", бо вирішила, що їй зарахують.