Де народилась Альона Омаргалієва, котра переспівала пісню "Стожари", і що там подивитися туристу

Нещодавно 24 Канала розповів, як українська співачка Альона Омаргалієва представила нове прочитання легендарної пісні "Стожари", яку свого часу прославив Назарій Яремчук. Кавер артистка виконала у новому випуску шоу Дім Звукозапису, де зізналась, що ця композиція асоціюється у неї з теплими дитячими спогадами та дарує надію. Співачка також додала сучасне латино-українське звучання, яке останніми роками стало її творчою візитівкою.

Хто така Альона Омаргалієва та як вона переспівала "Стожари"?

Альона Омаргалієва – українська співачка та авторка пісень родом із Черкас. Широку популярність артистка здобула як учасниця дуету TamerlanAlena, а після початку повномасштабної війни розпочала сольну кар'єру. Її треки неодноразово ставали вірусними у соцмережах, а сама виконавиця активно експериментує зі стилями та сучасним звучанням.

Альона Омаргалієва / інстаграм omargalieva.alena

Для нового випуску шоу "Дім Звукозапису" співачка вирішила переосмислити пісню "Стожари", яку у 1979 році виконав Назарій Яремчук на музику Павла Дворського та слова Володимира Кудрявцева. Перед записом каверу артистка радилась зі своїм чоловіком Тамерланом, який порадив їй залишитись вірною власному стилю. У результаті пісня отримала нове аранжування з латино-українськими мотивами, зберігши при цьому атмосферу оригіналу.

Що цікавого подивитися туристу у Черкасах?

Черкаси – одне з найцікавіших міст центральної України, яке поєднує козацьку історію, старовинну архітектуру та мальовничі краєвиди на Дніпро, розповідає "Україна Інкогніто". Місто стало обласним центром у 1954 році, а сьогодні тут мешкає понад 300 тисяч людей. Туристів Черкаси приваблюють атмосферними вулицями, історичними будівлями та незвичними архітектурними пам'ятками, які збереглися ще з 19 століття.

Пагорб Слави із монументом "Мати-Батьківщина" / фото Findway

Однією з головних візитівок міста є пагорб Слави із монументом "Мати-Батьківщина", яка тримає у руках електричний факел. Звідси відкривається красивий краєвид на Дніпро та місто. Поруч розташований Черкаський обласний краєзнавчий музей, де можна дізнатися більше про історію регіону та козацьке минуле Черкащини.

Окрему увагу туристів привертає старовинна вулиця Хрещатик, де збереглися найвідоміші архітектурні пам'ятки міста. Серед них є розкішний Будинок Щербини, який нині використовують як Палац одружень, а також колишній готель Слов'янський у псевдоготичному стилі з численними шпилями.

Михайлівський собор / фото Вікіпедії

Не менш цікавою є будівля колишнього комерційного банку, яку пов'язують із відомим архітектором Владиславом Городецьким. Серед духовних пам'яток особливо виділяється Михайлівський собор – один із найбільших православних храмів України. Також у центрі міста можна побачити Троїцький собор, який вважають однією з найцікавіших сучасних церков Черкас. Любителям історії варто завітати до музею "Кобзаря", що розташований у колишньому будинку братів Цибульських. Саме тут свого часу зупинявся Тарас Шевченко під час перебування у Черкасах.

Музей "Кобзаря"/ фото TripAdvisor

Якщо хочете прогулятись красивими зеленими локаціями у Черкасах, варто завітати до "зеленого будинку" на вулиці Митницькій, 62. Це атмосферне місце з великою кількістю зелені, де можна зробити багато естетичних фото та просто відпочити від міської метушні.

Ще одна цікава локація – оглядовий майданчик у напрямку Дніпра. Для цього потрібно проїхати до кінця вулиці Соснівської, а далі пройтись лісовою стежкою. Саме там відкривається неймовірний краєвид на природу та річку, який особливо гарний під час заходу сонця.

Також варто побувати біля річки Бігучої у Дахнівці – це справжній куточок дикої природи неподалік Черкас. Місце ідеально підійде для прогулянок, пікніків та спокійного відпочинку серед лісу й води. Єдиний мінус – у теплу пору року там дуже багато комарів.

