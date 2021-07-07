Що ж, airBaltic – перша авіакомпанія, яка отримала 5-зірковий рейтинг безпеки COVID-19 від Skytrax, організувала розпродаж квитків на більш ніж 60 напрямків з цінами від 19 євро. Деталі – читайте далі!

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Зазначається, що розпродаж поширюється лише на рейси із Києва, Львова та Одеси.

Найдешевші квитки із Києва – від 24 євро в одну сторону та від 49 євро в обидві. Авіаквитки з Одеси та Львова коштують дорожче.

У вартість найдешевших квитків входить дві одиниці ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 20 липня та діє на рейси з 21 липня 2021 до 31 березня 2022 року.

Авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, з Одеси до Риги, а також зі Львова до Риги звідки пропонує зручні стикування з багатьма цікавими напрямками.

Відзначимо, раніше ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair влаштувала швидкий розпродаж авіаквитків на перельоти з України за більш як 30 напрямками – всі квитки були по 5 євро.

Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що проводить спецакцію на рейсах з Києва, за якою діти можуть літати безкоштовно. Ще дозволила клієнтам повертати або обмінювати квитки без штрафів та доплат.