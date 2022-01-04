AirBaltic відкриває нову базу та 7 напрямків по всій Європі

На початку грудня латвійська авіакомпанія airBaltic заявила про намір відкрити нову базу в Європі. Як стало відомо, вона розташовуватиметься у фінському місті Тампере.

Нова база є четвертою базою авіакомпанії та першою за межами Балтії. Зараз авіаперевізник має хаб в Ризі, а також бази в Естонії (Таллінн) та Литві (Вільнюс).

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airBaltic відкриває нову базу в Тампере

Відкриття нової бази в фінському місті Тампере заплановано на 1 травня 2022 року.

За словами генерального директора airBaltic Мартіна Гаусса, у такий спосіб авіакомпанія сподівається розширити європейський слід з точки зору баз. Оскільки за останні два роки airBaltic була успішною з талліннською операцією, ставши лідером на естонському ринку.

Так, в летовищі Тампере – Пірккала авіаперевізник хоче розмістити один Airbus A220-300 та відкрити сім напрямків по всій Європі:

Осло; Копенгаген; Франкфурт; Мюнхен; Малага; Родос; Рига.



Карта маршрутів з нової бази airBaltic

Запуск нових маршрутів та бази airBaltic в Тампере відкриє нові можливості для подорожей фінських пасажирів, адже збільшення кількості рейсів між Тампере та Ригою дозволить запустити понад 70 напрямків до Європи та Близького Сходу через аеропорт Риги.

Зауважимо, airBaltic здійснює прямі рейси й з України, зокрема, з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги. Звідти українські туристи можуть вирушити за багатьма цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни тощо.