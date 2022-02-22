AirBaltic припиняє нічні рейси в Україну

Латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення тимчасово припинити нічні рейси до Києва та Одеси. Все через нинішню ситуацію в Україні.

Нічні польоти в Україну та з України не будуть здійснюватися до кінця лютого 2022 року.

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