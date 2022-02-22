AirBaltic припиняє нічні рейси в Україну
Джерело:airBaltic
Латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення тимчасово припинити нічні рейси до Києва та Одеси. Все через нинішню ситуацію в Україні.
Нічні польоти в Україну та з України не будуть здійснюватися до кінця лютого 2022 року.
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AirBaltic скасувала нічні рейси в Україну до кінця лютого
Так, авіакомпанія скасувала п'ять нічних ротацій між Києвом і Ригою, а також дві з Одеси до Риги.
Авіакомпанія сконтактує з постраждалими пасажирами та запропонує їм перебронювати рейси на інші,
– зазначають в пресслужбі airBaltic.
Крім того, в airBaltic підкреслили, що безпека пасажирів і співробітників для них в пріоритеті, тому вони оцінюють поточну ситуацію перед кожним рейсом і виконують рекомендації офіційних органів влади. І за потреби готові корегувати свій розклад польотів.
При цьому airBaltic планує виконувати щоденні денні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси за напрямком Київ – Вільнюс.Нагадаємо, раніше Lufthansa Group ухвалила рішення тимчасово припинити авіаперевезення до Києва та Одеси. А 21 лютого Austrian Airlines та Swiss International Air Lines також заявили, що призупиняють польоти в Україну.
Інформація про нібито закриття авіасполучення з Україною: що відомо
- 13 лютого почала поширюватися інформація про "закриття авіасполучення з Україною" – найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України;
- Першим серед авіаперевізників постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль його літак Boeing 737-800 здійснив вимушену посадку у Кишиневі;
- На гарантії польотів до України Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити понад 16 мільярдів гривень;
- При цьому в Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів, а в Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.