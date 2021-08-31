Комплекс розташований в горах Фесаліі на півночі країни. Він входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а неофіційно його називають 8 дивом світу.

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Назва Метеори буквально означає "ті, що парять поміж хмарами", оскільки вершини гір Фесаліі мають понад 600 метрів над рівнем моря. Підйоми – круті, майже вертикальні, але так священні обителі були надійно вкриті від грабіжників і розбійників.

Гірському комплексу, до речі, 60 мільйонів років! Геологи вважають, що ці скелі були дном прадавнього океану.

У X столітті нашої ери відлюдник Варнава побудував тут перший скит. Через 3 століття ченці прийшли на це місце та заснували комплекс, який фактично був другим Афоном. Так на ці скелі прийшла спільнота монахів, яких не зупиняли навіть складнощі з "добуванням" води та провізії за допомогою мотузок, драбин та інших підйомних конструкцій.

Наразі до комплексу належать 8 монастирів, 6 із них відкриті для туристів. Це 4 чоловічих – Великий Метеор, Святого Миколая, Святого Варлаама, Святої Трійці, і 2 жіночих – Святого Стефана і Святої Варвари (або монастир Русанов).

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