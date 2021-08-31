Комплекс расположен в горах Фессалии на севере страны. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а неофициально его называют 8 чудом света.

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Название Метеоры буквально означает "те, что парят между облаками", поскольку вершины гор Фессалии возвышаются более чем на 600 метров над уровнем моря. Подъемы – крутые, почти вертикальные, но священные обители таким образом надежно укрыты от грабителей и разбойников.

Горном комплекса, кстати, 6 миллионов лет! Геологи считают, что эти скалы были дном древнего океана.

В X веке нашей эры отшельник Варнава построил здесь первый скит. Через 3 века монахи пришли в это место и основали комплекс, который фактически был вторым Афоном. Так на эти скалы пришла община монахов, которых не останавливали даже сложности с "добычей" воды и провизии с помощью веревок, лестниц и других подъемных конструкций.

Сейчас комплекс состоит из 8 монастырей, 6 из них открыты для туристов. Это 4 мужских – Большой Метеор, Святого Николая, Святого Варлаама, Святой Троицы, и 2 женских – Святого Стефана и Святой Варвары (или монастырь Русанов).

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