Чоловік називає своє захоплення "залежністю", але продовжує пошуки. Деякі знахідки він лишає, а деякі – продає.

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Подорожі за підводними скарбами

Лі Веббер відомий як Мисливець за скарбами Бонді, спеціалізується на підводному "полюванні". Він шукає незвичні знахідки за допомогою магніту або ж під час дайвінгу.

Чоловік виявив свою пристрасть до пошуку скарбів під час купання на пляжі Бонді в Сіднеї, Австралія. Того дня, 15 років тому, він вперше знайшов і купу монет на морському дні та 3 золоті кільця.



Мисливець за скарбами з ластою, наповненою знахідками / Фото The Daily Mail

Він подорожував Іспанією, Францією, Австралією, Новою Зеландією, Нідерландами, Ібіцою, Таїландом та Англією. Наприклад, під час занурення у річку в Бельгії Веббер серед інших предметів знайшов великий пістолет, сонцезахисні окуляри та ключ від автомобіля Audi. В Нідерландах знайшов першу срібну римську монету, а на Ібіці – багато золотих загублених прикрас. А от в Амстердамі у каналі Лі виявив багацько сейфів, які потопили після пограбувань.

На відміну від більшості металошукачів, Веббер виявляє артефакти під водою за допомогою спеціального водонепроникного обладнання. Усі кулі та патрони до зброї, які Лі знаходить під час "лову" магнітом, передають поліції.

Неймовірні підводні скарби з колекції Лі Веббера / Фото The Daily Mail