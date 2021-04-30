Не тільки Косино й Берегове: 5 термальних курортів України, де варто відпочити та оздоровитися

Травневі свята – чудовий час для маленької подорожі, яка буде корисною для вашого здоров'я. Так, все правильно, мовиться про термальні курорти.
Їх найбільша кількість зосереджена на Закарпатті. Приїхати сюди можна у будь-яку пору року для лікування, релаксації та відпочинку.
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5 термальних басейнів України
Гейзер в Залізному Порту
Нині тут обладнали 3 купальні. Дві з них містять гарячу воду, а третя – лікувальну грязь. Колір води в джерелі – буро-коричневий, через високу концентрації йоду. За своїм мінеральним складом і щільністю, вода в гейзері в шість разів концентрованіша, ніж морська. +70 градусів Цельсія – така температура води тут зберігається цілий рік.
Гейзер в Залізному порту / Фото: Instagram / @dikhtatiana
Чани в Лумшорах
Їх родзинкою є те, що оздоровча процедура проводиться просто неба незалежно від пори року. 18 різних чанів переважно розташовані біля річки, тому можна, а скоріше, навіть потрібно, після викупатися в холодній річці.
Ці екзотичні ванни позитивно впливають на серцево-судинну систему, зміцнюють загальний тонус, омолоджують шкіру і насичують її мінералами.
Термальний басейн "Жайворонок" в Берегово
Термальні басейни цього оздоровчого комплексу відомі на всю Україну. Секрет у тому, що вода йде прямо зі свердловин глибиною 1200 метрів – вона не піддається технічній або хімічній обробці.
Комплекс володіє відразу двома термальними джерелами – просто неба і безпосередньо в стінах центру. Температура води становить від +25 градусів Цельсію до +40.
Критий басейн комплексу / Фото: zhayvoronok.net
Басейн просто неба у комплексі "Жайворонок" / Фото: zhayvoronok.net
Комплекс "Деренівська купіль" в Нижньому Солотвино
За легендою, цілющі води цієї місцевості можуть повернути не тільки здоров'я, але й молодість. Вона славиться різними водами, які всі об'єднуються наявним високим вмістом кремнію.
"Закарпатська 1" – вода для внутрішнього використання, яка проводить детоксикацію організму та сповільнює його старіння. "Закарпатську 2" корисно використовувати жінкам у вигляді ванн для лікування та профілактики низки гінекологічних захворювань.
Термальні води Косино
На території розташовані три термальних басейни для дорослих і один басейн для дітей, в кожному з яких температура досягає +40 – 42°C.
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Найбільшою популярністю користуються "басейни-близнюки", а родзинкою комплексу є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров'я" з фонтанами-джакузі, виконаними у вигляді традиційних закарпатських напоїв.
Термальні води Косино / Фото: Instagram / @mizuravictoria
Приємного відпочинку!