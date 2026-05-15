Забудьте про Балі та Пхукет: 5 популярних курортів, які не переповнені туристами
Популярні курорти досі для багатьох вважаються райськими куточками для незабутнього відпочинку. Однак насправді багато туристичних напрямків потерпають від надмірної кількості мандрівників.
Через шалений ажіотаж стрімко ростуть ціни, а інфраструктура не витримує навантаження, пише Travel Off Path. Досвідчені туристи почали шукати альтернативи – і знайшли.
Є нічим не гірші альтернативи з подібною атмосферою, але без натовпів та шуму. Саме тому мандрівники відмовляються від гучних курортів на користь спокійніших напрямків.
Куди поїхати замість популярних напрямків?
Чим замінити Пхукет і Самуї у Таїланді
Після популярності серіалу "Білий лотос" інтерес до тайських островів різко зріс, а разом із цим – ціни та кількість туристів. Ажіотаж настільки сильний, що місцева інфраструктура важко витримує таке навантаження.
Туристи на Самуї замість спокійного тропічного відпочинку стикаються з переповненими пляжами й натовпами відпочивальників
Замість популярного Пхукету туристи обирають для себе Крабі – вражаюча провінція, яка нічим не гірша за розкручені напрямки. Це місце вважається одним з найкрасивіших у світі завдяки вапняковим скелям та смарагдовій воді.
Чим замінити Дубровник у Хорватії
Дубровник став однією з найпопулярніших туристичних точок Європи в літню пору. Туди хочуть потрапити більшість європейців, тому влітку місцевість втрачає свою атмосферу. Вузькі вулички в розпал сезону дуже переповнюються туристами, особливо пасажирами круїзних лайнерів.
Альтернативою є острів Віс, на якому можна насолодитися красивими пейзажами, старовинною архітектурою. І що важливо – без натовпів туристів навколо.
Чим замінити Балі в Індонезії
Балі продовжує залишатися популярним напрямком, проте останніми роками острів потерпає не лише від кількості туристів, але й від проблем з транспортом.
У популярному районі Чангу мандрівники постійно стикаються із заторами та активним шумом від будівництва нових вілл. У сезон дощів ситуацію погіршують хвилі сміття, які море виносить на узбережжя.
Краще звернути увагу на Шрі-Ланку, яка потішить чистим узбережжям і менш перезавантаженими курортами.
Чим замінити озеро Комо в Італії
Цю локацію відвідують більшість туристів, які прилітають у Мілан. Проте наплив туристів величезний. Найбільше нарікань тут на пороми, якими можна пересуватися між містечками на озері. У пік сезону можна годинами чекати на переправу.
Щоб відчути схожу атмосферу, варто поїхати до озера Гарда. Воно набагато більше за розміром, тому можна знайти спокійні місця для відпочинку й насолодитися також вражаючими краєвидами.
Чим замінити Тулум у Мексиці
Останніми роками Тулум переживає стрімке зростання популярності, проте це призвело до перезавантаження туристичних зон.
Крім того, з липня по жовтень тут пляжі вкриваються великими скупченнями саргасових водоростей, через що море втрачає свій знаменитий бірюзовий колір.
Як альтернативу радять обирати Пунта-Кану в Домініканській Республіці, де пляжі набагато чистіші й спокійніші.
Де відпочивають італійці замість популярних Амальфі і Капрі?
Італійці влітку обирають менш туристичні місця для відпочинку, пише Travel + Leisure. Популярні локації дуже переповнені мандрівниками, тому місцеві залюбки їдуть у нічим не гірші локації.
Для спокійного відпочинку італійці обирають Арджентаріо, Іскію, Прочиду, Понцу та Тропеа. Усі ці локації просторі, красиві, з гарною природою і архітектурою. Вони не такі розпіарені, як Амальфі та Капрі, тому саме тут можна зустріти італійців у період літньої відпустки.
До слова, саме у серпні вулиці Італії стають порожніми, а багато закладів зачиняються, оскільки вся країна масово йде у відпустку. Це зумовлено поєднанням релігійних свят, історичних традицій та екстремально високої погоди.
Які ще цікаві локації варто побачити туристам?
Боснія і Герцоговина стрімко набирає популярності серед туристів завдяки природі, культурному різноманіттю та доступним цінам. Країна стикається з проблемами транспортної доступності, що може стримувати подальше зростання туризму.
В Італії, Швейцарії та Словенії є мальовничі озера, які можуть бути альтернативою морським курортам. Озеро Гарда, озеро Блед та Інтерлакен пропонують унікальні краєвиди та різноманітні активності для туристів.
