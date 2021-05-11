5 причин подорожувати Україною: чому у нас круто

Через пандемію коронавірусу вже друге літо мандрівники повинні ретельно планувати відпочинок. Європа ще поки закрита, тому багато людей поїде досліджувати Україну.

Журналісти "О, Море" записали думки мандрівниці Дарки Горової на конференції "Подорожуй Україною-2021", чому варто подорожувати рідною землею.

Вона подорожує з кінця 90-х років, бувала в Камбоджі, медитувала в Індії, об’їздила на мотоциклах Шрі-Ланку і народила сина на Балі.

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Проте саме такий досвід мандрівок світом дав жінці розуміння про цінність України.

Саме там, за кордоном, я полюбила Україну. Постійно порівнюю її з різними країнами, це різні менталітети і різні можливості для подорожей. Впевнена, що Україна недооцінена, передусім самими українцями,

– сказала Дарка.



Дарка Горова \ Архів героїні

Зараз жінка працює над книгою репортажів про подорожі Україною. Вихід планує вже цього літа. У ній вона хоче довести, що Україна цікава для мандрівок і справді варта уваги.

5 причин подорожувати Україною

Відчуття дому

Тут зрозумілий менталітет, мова та поведінка людей.

"Це теж важливо, бо коли трапляється форс-мажор, а вони бувають постійно в подорожах, в Україні ти краще знаєш, куди йти, куди дзвонити, хто тобі може допомогти", – каже Дарка.

За кордоном важче знаходити вихід з ситуації. В Україні, наприклад, якщо запізнитесь на громадський транспорт, то все одно знайдете спосіб доїхати – автостоп чи автобус.



В Україні є відчуття дому \ Фото О, Море

Подорожі в Україні – це свобода

В Україні просто подорожувати, тому що не потрібні ні візи, ні ПЛР-тести, ні медичні страховки. Можна просто сісти в машину і поїхати, коли з’являються вільні вихідні.

За словами Дарки, обираючи Україну, отримуєте і свободу в плані житла та екскурсій. У високий сезон за кордоном житло переважно треба бронювати завчасно, так само і з різними екскурсіями.

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Душевність

Жінка запевняє, що спілкування з місцевими – це перевага подорожей в Україні.

З її досвіду, в Україні можна випадково зупинитися біля пасіки, розговоритись і отримати в подарунок на дорогу мед. Можна зупинитись, щоб запитати дорогу, і отримати пропозицію залишитися переночувати, ще й вечерю отримати.

Ця душевність – це дивовижна українська риса. Якщо ви мандруєте з туристичними групами, спробуйте довше поговорити з бабусями на ринку, з місцевими, з екскурсоводами. Це завжди феєрія, дуже дивовижні люди трапляються. За кордоном це теж можливо, але свій менталітет мені особливо подобається,

– сказала Дарка.

Новизна

Дарка не згідна з думкою, що Україна не розвивається. Якщо порівняти туризм у 2021 та 2000 році, то помітний велетенський стрибок у розвитку.



Україна багата на емоції \ Photo by Igor Karimov on Unsplash

Зараз є багато затишних сімейних садиб з хорошими умовами та ціною. Звичайно, в сезон там може бути дорого, але це стандартна ситуація для всіх курортів. Також з’явилося багато цікавих регіональних ресторанів.

Потенціал є практично в кожній області, просто багато було втрачено і зараз повільно починає відроджуватися.

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Шанс для України

Мандрівниця радить дати Україні шанс, адже є багато причин повірити у власну країну. Потрібно частіше дякувати і писати хороші відгуки на сайтах чи в соцмережах. А також ділитися з друзями цікавими локаціями.

Найбільше мені подобається в Україні те, як все розвивається. Мені подобається, як горять очі в екскурсоводів, як вони хочуть, щоб нам сподобалось місце, в якому вони живуть. Як місцеві питають, звідки ми приїхали, і як причепурюють міста, села самі для себе, навіть не туристичні. Зараз стало красивіше і приємніше їздити рідною країною,

– розповіла мандрівниця.

Проте не варто у подорожах обмежуватися лише Україною.

Звичайно, їдьте і за кордон, там точно є на що подивитися, наша планета дивовижна,

– підсумувала Дарка.