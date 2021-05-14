5 неймовірно красивих і вражаючих храмів Таїланду

Таїланд можна по праву назвати країною храмів, адже там є понад 400 тисяч святилищ, кожна з яких має свою унікальну історію. Більшість з них досі активні, лише відносно невелика частка перетворилася на руїни.

Туди тайці приходять, щоб помолитися, запалити пахощі для своїх предків, а також у скрутну хвилину поговорити з ченцями. Основну частину храмів Таїланду становлять буддистські святилища, однак вони приваблюють відвідувачів з усього світу завдяки своїй значущості, унікальності та мальовничій красі.

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Перелічити усі храми Таїланду може стати справжнім викликом, але розповісти про кілька з них – цілком можливо.

Ват Шрі Супхан або Срібний храм

Ват Шрі Супхан побудували приблизно в 1502 році. Він служив головним храмом срібного села. Раніше від первісної святині залишилися лише межові знаки навколо залу висвячень, але сьогодні він повністю відреставрований і все у ньому покрито сріблом, включаючи статуї Будди.

Інтер’єр храму прикрашений дзеркалами та унікальним поєднанням буддистських, даоських та дзен-елементів. Оскільки це активний зал для висвячень, туди можуть входити лише чоловіки.



Ват Шрі Супхан / Фото shutterstock

Ват Бенчамабофіт або Мармуровий храм

Один із найкрасивіших храмів Бангкока є Ват Бенчамабофіт, який більш відомий як Мармуровий храм. Його будівництво розпочалось у 1899 році завдяки королю Чулалонгкорну.

Чотири вражаючі мармурові стовпи вітають відвідувачів біля входу. У залі для висвячень встановлена статуя Будди в стилі Сухотай, відлитою у 1920 році. Храм має вишуканий архітектурний стиль Бангкока з багатоярусними дахами та високими фронтонами.



Ват Бенчамабофіт​ / Фото shutterstock

Ват Сатхат або Храм гігантських гойдалок

Ват Сатхат – один з десяти королівських храмів першого класу. Його будівництво замовив король Рама І у 1807 році для захисту бронзового зображення Будди Пхра Шрі Сак'ямуні, яке перевезли на човні з провінції Сукотай.

У внутрішньому дворику розміщено 156 зображень Будди, тоді як на фресках головної каплиці показано його 24 попередні втілення. Храм також відомий завдяки гігантським гойдалкам, які сягають понад 21 метр.



Ват Сатхат / Фото shutterstock

Ват Траіміт або Храм Золотого Будди

Ват Трайміт відомий тим, що в ньому встановлений найбільший у світі Будда з твердого золота. Його висота сягає понад 3 метри, а вага – 5,5 тонн. Вважається, що статуя виникла між XIIІ та XVI століттями під час правління династії Сукотай.

Щоб приховати справжню цінність, золотий Будда майже 200 років був покритий кольоровим склом і ліпниною. У 1955 році статуя випадково впала, після чого виявили всередині золото.



Ват Траіміт​ / Фото shutterstock

Ват Ронг Кхун або Білий храм

Ват Ронг Кхун, відомий як Білий храм, зараз вже не є святинею. Покинута та зруйнована будівля у 1990-х роках перейшла до місцевого художника, який за наступні кілька років перетворив руїни в один із найдивовижніших приватних експонатів у Таїланді.

Роботи по реконструкції досі не припиняються і, як очікується, вони будуть завершені до 2070 року.



Ват Ронг Кхун​ / Фото shutterstock