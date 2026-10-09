Видання Travel Off Path розповіло про 5 європейських островів, які залишаються маловідомими серед туристів. Вони пропонують сонячну погоду, красиву природу і дешевші ціни.

Який острів у Європі обрати для відпустки влітку 2027 року?

1. Самос, Греція

Грецький острів Самос розташований в Егейському морі біля берегів Туреччини. На противагу скелястим і сухим островам Кіклад, Самос дуже зелений. Тут є багато лісів та мальовничі гори. Тревел-експерти радять орендувати авто й вирушити ним у гірські села, де у сімейних тавернах можна скуштувати пиво всього за 4 долари. Обов'язково візьміть з собою зручне взуття, щоб погуляти гірськими стежками.

Також туристам варто відвідати Герайон – руїни стародавнього храму богині Гери, який охороняється ЮНЕСКО.



Неймовірний острів Самос / Фото Travel Off Path

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2. Віс, Хорватія

Не дивно, що більшість туристів ніколи не чули про Віс. Цей острів використовувався як секретна югославська військова база та був закритий для іноземних відвідувачів до 1989 року. Саме через ізоляцію він пропустив хвилю комерційного розвитку, яка охопила інші хорватські острови. Нині тут панує незаймана природа, яка у поєднані з краєвидами на блакитне море вражає з першого погляду. Віс є найвіддаленішим від материкової частини Хорватії населеним островом, тож це ще одна причина, чому тут нема натовпів туристів.

На острові Віс варто дослідити покинуті підводні тунелі, які прокладені просто у прибережних скелях, побачити римські руїни та вирушити човном до сусіднього острова Бішево, щоб відвідати Блакитну печеру.

Острів Віс у Хорватії / Фото Travel Off Path

3. Гозо, Мальта

Більшість туристів, які їдуть на Мальту, досліджують саме головний острів і забувають про менший і спокійніший Гозо, до якого можна дістатися поромом з Мальти за 45 хвилин. Атмосфера тут геть інша – спокійніша і навіть сонна. До речі, місто Вікторія на острові Гозо визнали Європейською столицею культури-2031, тож цілком можливо, що наступними роками популярність Гозо зросте.



Острів Гозо на Мальті / Фото Travel Off Path

4. Сант-Антіоко, Італія

Про Сардинію чули всі туристи, а от про Сант-Антіоко, який розташований зовсім поруч, – одиниці. Цей острів з'єднаний з Сардинією штучною дамбою та мостом, який першими збудували римляни. Сант-Антіоко не орієнтується на туристів і в цьому його привабливість. Тут панує абсолютно автентична атмосфера і повсякденний ритм життя. Водночас пляжі і природа на Сант-Антіоко здивують навіть тих туристів, які вже побачити найпопулярніші острови Європи.

Могутні скелі на острові Сант-Антіоко / Фото Depositphotos

5. Ітака, Греція

Острів Ітака відомий усім як домівка легендарного Одіссея, але туристів тут все одно мало через складну логістику. Щоб дістатися Ітаки, треба летіти на сусідню Кефалонію, а потім плисти поромом через протоку. Саме через відсутність напливу туристів Ітака зберігає свою міфологічну й тиху атмосферу. Природа на острові дуже красива – є приховані бухти та круті пагорби, вкриті оливковими деревами.

Острів Ітака у Греції / Фото Travel Off Path

Туристам варто обов'язково відвідати рибальське село Кіоні, яке розташоване у дуже красивій гавані. Хоч краєвиди довкола варті мільйона, та ціни у місцевих тавернах значно доступніші, ніж на Санторіні чи Міконосі.